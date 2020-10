JAKARTA - Babak Grand Final Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2020 digelar malam ini, Senin (26/10/2020) live di MNCTV. Kompetisi dibuka dengan penampilan apik ketiga grand finalis bersama pedangdut ternama.

Diawali dari penampilan Wahid bersama Ayu Ting Ting dengan tema India. Keduanya membawakan lagu Bole Chudiyan dan Dhoom Machale.

Baca Juga:

Profil Grand Finalis KDI 2020

Intip Persiapan Grand Finalis KDI 2020 Yuk!





Penampilan dilanjutkan oleh duet Gita dan Via Vallen. Mereka kompak membawakan lagu Ku Puja-puja. Kejutan lain muncul setelah mereka menyanyikan How You Like That dari grup idola asal Korea Selatan, BLACKPINK.

Sementara, Haviz tak mau kalah dengan membawakan lagu Salah Apa Aku bersama Dewi Perssik. Kemistri mereka sebagai pasangan duet sangat terasa lewat gestur mesra di panggung.

Babak Grand Final malam ini merupakan malam penentuan di KDI 2020. Wahid (Sidoarjo), Gita (Lombok), dan Haviz (Dumai) akan berusaha menampilkan yang terbaik demi meraih gelar juara.

(aln)