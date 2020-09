SEOUL - TWICE sebelumnya sudah mempersiapkan untuk comeback, hanya saja kepastian tanggalnya baru saja terungkap hari ini. Tentu saja hal tersebut membuat rasa penasaran fans terjawab.

Dari laporan Xportsnews yang beredar hari ini, 25 September 2020, JYP telah mengumumkan tentang kepastian tanggal comeback TWICE pada Oktober. Tanggal 26 Oktober disebutkan sebagai tanggal comeback TWICE.

Merespons berita yang beredar, JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi TWICE diketahui telah mengonfirmasi kebenaran berita tersebut.

Baca Juga: TWICE Umumkan Tanggal Comeback

“TWICE akan comeback pada 26 Oktober mendatang. Para personel sekarang semuanya sedang fokus mempersiapkan album terbaru mereka,” bunyi keterangan JYP Entertainment, dikutip Soompi, Jumat (25/9/2020).

Album yang akan dirilis TWICE pada 26 Oktober mendatang, disebutkan akan menjadi album domestik pertama TWICE sejak meluncurkan album MORE & MORE pada 1 Juni lalu.

(edh)