LOS ANGELES - Taylor Swift kembali mencetak prestasi membanggakan. Kali ini albumnya bertajuk Folklore mencetak rekor baru penjualan.

Hal tersebut tidak lepas dari kembalinya Folklore ke peringkat 1 tangga lagu Billboard 200 selama delapan pekan.

Dikutip Just Jared, Senin (26/10/2020) dari laporan The Hollywood Reporter, album Folklore tersebut juga menjadi album pertama yang sukses terjual lebih dari 1 juta kopi di Amerika Serikat sepanjang tahun 2020.

Baca Juga: Taylor Swift Cetak Rekor Baru Lewat Penjualan Album Folklore

Di akhir pekan tanggal 22 Oktober, menurut data dari Nielsen Music/MRC Data, Taylor berhasil kembali menjual 57.000 kopi album Folklore di Amerika menjadikan total penjualan album kini telah menembus angka 1.000.038 kopi.

Dirilis pada 24 Juli 2020, pelantun hits Love Story, You Belong With Me dan I Knew You Were Trouble tersebut berhasil mendebutkan album Folklore langsung di peringkat 1 di chart Billboard 200.

Sementara album Taylor sebelumnya, Lover yang diluncurkan 23 Agustus 2019 disebutkan menjadi satu-satunya album yang terjual satu juta kopi di 2019.

(edh)