LOS ANGELES - Diva muda Taylor Swift kembali mencetak rekor. Mantan kekasih Tom Hiddleston itu mencatat rekor baru lewat penjualan album Folklore.

Dikutip dari Just Jared, Senin (26/10/2020), Folklore baru saja kembali ke peringkat 1 tangga Billboard 200 untuk minggu ke-8. Menurut laporan The Hollywood Reporter, Folklore menjadi album pertama yang sukses terjual lebih dari 1 juta kopi di Amerika Serikat sepanjang tahun 2020.

Di akhir pekan tanggal 22 Oktober, menurut data dari Nielsen Music/MRC Data, Taylor berhasil menjual 57.000 kopi album Folklore di Amerika. Dengan tambahan tersebut, total penjualan album kini telah menembus angka 1.000.038 kopi.

Taylor mengulang kesuksesannya di 2019. Album Taylor sebelumnya, Lover yang diluncurkan 23 Agustus 2019, disebutkan menjadi satu-satunya album yang terjual satu juta kopi di tahun lalu.

Dirilis pada 24 Juli 2020, pelantun hits Love Story, You Belong With Me dan I Knew You Were Trouble tersebut berhasil mendebutkan album Folklore langsung di peringkat 1 Billboard 200.

