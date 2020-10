JAKARTA - Video klip lagu terbaru Via Vallen dan Dyrga Dadali, Kasih Dengarkanlah Aku dituding plagiat. Adapun konsepnya diduga mencontek video klip IU, Above The Time.

Kendati demikian, sang sutradara, Chris Sinyal tak mengakui dirinya telah menjiplak karya orang lain. Ia mengaku hanya terinspirasi musik negeri gingseng tersebut.

"Sebenarnya kita selalu mencari referensi supaya kita enggak ketinggalan jaman. Memang musik Korea kan saat ini begitu dahsyat," tutur Christ dalam tayangan Silet, Senin (26/10/2020).

Ia kemudian meminta maaf bila ada beberapa pihak yang merasa dikecewakan. Kendati demikian, pengamat musik, Bens Leo memiliki pandangan yang berbeda. Ia menilai bahwa video klip sang pedangdut memiliki kesamaan konsep dengan milik IU.

"Ini bukan terinspirasi ya, kalau ini (video klip) benar-benar sama. Bahkan make-up Via Vallen juga sama dengan IU. Ini sangat disayangkan dan jangan sampai ini terjadi," tutur Bens.

Ia pun mengapresiasi langkah label Ascada Music yang langsung menghapus (take down) video klip dari saluran YouTube. Kendati demikian, harus juga dibarengi klarifikasi terkait kemiripan dari pembuat video menurutnya.

