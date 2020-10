JAKARTA - Via Vallen kembali menjadi perbincangan publik usai video klip lagu terbarunya dengan Dyrga Dadali, Kasih Dengarkanlah Aku dituding plagiat. Adapun konsepnya diduga mirip dengan video klip lagu Above The Time milik penyanyi Korea Selatan, IU.

Sebelumnya, Via Vallen sempat mengomentari tudingan tersebut melalui Insta Story pribadinya. Ia mengaku tak tahu menahu bila video klipnya menyontek konsep penyanyi lain. Pelantun Sayang itu pun malu dan meminta maaf atas hal tersebut.

Disisi lain, sutradara video klip, Christ Sinyal tak secara gamblang menyebutkan dirinya telah menjiplak konsep orang lain. Ia mengaku terinspirasi dengan musik Korea Selatan yang tengah naik daun.

"Sebenarnya kita selalu mencari referensi supaya kita enggak ketinggalan jaman. Memang musik Korea kan saat ini begitu dahsyat," tutur Christ seperti dikutip dari tayangan Silet, Senin (26/10/2020).

Ia kemudian memaklumi bila video klipnya mendapatkan respon negatif dari warganet. Tak sampai disitu ia juga meminta maaf bila hasilnya telah mengecewakan.

Ascada Musik, pihak label yang meluncurkan lagu Kasih Dengarkanlah Aku pun sudah memberikan klarifikasi sejak 22 Oktober 2020 melalui akun Instagramnya.

Mereka menuturkan bahwa konsep video klip itu merupakan arahan sutradara. "Via Vallen dan Dyrga Dadali sebagai pemeran utama dalam video klip tersebut, hanya menjalankan tugasnya sebagai talent yang seluruh aktifitasnya diarahkan oleh sutradara," kata Ascada Music. Untuk saat ini, video klip Kasih Dengarkanlah Aku diketahui telah di take down dari saluran YouTube.