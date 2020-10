HONG KONG - Jackie Chan dikabarkan banyak menolak tawaran film Hollywood. Rupanya, Jackie Chan memiliki alasan menolak tawaran tersebut.

Menurut laporan Filmelier, Jackie memang tengah hiatus dari dunia perfilman Hollywood agar bisa lebih fokus untuk membintangi film-film produksi China, termasuk di antaranya film bergenre fantasi, The Knight of Shadows: Between Yin and Yang.

Meski kurang lebih sudah tiga tahun tak muncul di film Hollywood, Jackie mengaku dirinya tidak pernah meninggalkan industri film Hollywood. Jackie mengatakan selama ini ia hanya tak bisa menemukan skenario film yang tepat.

“Setelah berperan sebagai Mr. Han di film remake The Karate Kid, aku menerima banyak skrip film. Tapi perannya adalah sebagai polisi dari Hong Kong,” ujar Jackie, dikutip Cbr, Jumat (23/10/2020).

Hingga akhirnya 7 tahun kemudian, pada 2017 Jackie menerima tawaran untuk membintangi film The Foreigner sebagai Ngoc Minh Quan.

Sebagai aktor, Jackie ingin memastikan para penikmat film bisa menyaksikan dirinya sebagai aktor dengan banyak sisi yang berbeda bukan hanya sebagai bintang laga.

“Aku ingin memastikan setiap tahunnya penonton bisa melihat sisi berbeda dari seorang Jackie Chan. Aku ingin penonton menganggap diriku sebagai seorang aktor yang bisa melakukan aksi laga, bukan hanya sebagai bintang laga semata,” imbuhnya.

Bintang Drunken Master dan Police Story ini punya prinsip tidak mau terjebak di zona aman dengan memerankan karakter yang sama berulang kali. “Aku tidak suka mengulang,” tutupnya. Jackie mengklarifikasi, ia tidak akan menutup diri pada film-film bergenre komedi-laga dan masih akan tetap mau membintangi film action-comedi di masa mendatang selama dirinya juga masih bisa bermain di berbagai genre lainnya.