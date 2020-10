JAKARTA - Pedangdut Via Vallen menjadi trending topic di Twitter pada hari ini, Sabtu (24/10/2020). Video klip lagu terbarunya bersama Dyrga Dadali, Kasih Dengarkanlah Aku menjadi perbincangan hangat netizen.

Rupanya, video klip lagu tersebut dianggap menjiplak konsep video klip lagu penyanyi asal Korea Selatan, IU bertajuk Above The Time, yang dirilis 11 bulan silam.

Penggemar membandingkan kemiripan yang terlihat. Mulai dari alur, setting tempat hingga gestur tubuh.

Penggemar IU pun menuangkan kekecewaannya. Mereka tak terima, karya idolanya diplagiat oleh Via Vallen.

"Mba via vallen beserta teamnya tolong konfirmasi ya ini jadinya begimana. siapa yang salah?tolong hargai team work iu mereka udah kerja keras buat mv above the time kom seenaknya dijiplak," komentar netizen.

"Liat mv via vallen sumpah kesel, bukan berarti aku tidak cinta produk lokal, tapi itu plagiat, ga baik.. tidak patut dihargai! bener2 se persis itu mv nya, ga ngehargain original directornya loh," komentar netizen lainnya.

Menanggapi ramainya kecaman, pihak label, Ascada Musik akhirnya menuturkan klarifikasi melalui akun Instagramnya. Menurut mereka, seluruh konsep video klip tersebut merupakan ciptaan sutradara. Pihaknya menyebut, Via Vallen dan Dyrga Dadali tak ikut merumuskan konsep video klip. Mereka hanya sebatas menjalankan profesionalisme pekerjaan. "Via Vallen dan Dyrga Dadali sebagai pemeran utama dalam video klip tersebut, hanya menjalankan tugasnya sebagai talent yang seluruh aktifitasnya diarahkan oleh sutradara," tulis Ascada Music.