JAKARTA - Sejak beberapa jam lalu, netizen ramai menyebut bahwa video klip terbaru Via Vallen feat Dyrga Dadali merupakan plagiat. Video klip dari lagu berjudul Kasih Dengarkanlah Aku tersebut, bahkan dianggap mirip degan video klip milik penyanyo asal Korea Selatan IU, berjudul Above The Time.

Menanggapi maraknya tudingan netizen terkait video klip yang dianggap merupakan plagiat tersebut, pihak Ascadamusik akhirnya buka suara.

Melalui kolom komentar akun Youtube mereka, Ascadamusik nampak menyebut bahwa manajemen sama sekali tak mengetahui bahwa video klip tersebut mirip dengan milik IU.

Tak hanya itu, mereka mengaku hanya sekedar menerima materi video klip dari sang sutradara, yakni Chris Sinyal. Mengenai kemiripan disengaja atau tidak, hal tersebut murni tidak diketahui oleh manajemen.

"Menanggapi berbagai komentar dan reaksi dari Video Klip single terbaru Via Vallen Feat Dyrga Dadali yang berjudul 'Kasih Dengarkanlah Aku', dengan ini kami Ascada Musik menyampaikan beberapa tanggapan," jelas Ascadamusik.

"Pihak management, menerima seluruh konsep/ide video klip yang ditawarkan oleh pihak sutradara. Adapun dari hasil akhir video klip tersebut ada kemiripan dengan video klip lain, kami pihak management sama sekali tidak mengetahuinya, dan pihak management sedang meminta klarifikasi dari pihak sutradara," sambungnya.

Sementara itu, baik Via Vallen maupun Dyrga Dadali hanya berperan sebagai penyanyi sekaligus model dari video klip tersebut. Keduanya bahkan sama sekali tak mengetahui bahwa ada kemiripan antara video klip mereka dengan video klip milik IU. "Pihak artis dalam hal ini Via Vallen dan Dyrga Dadali sebagai pemeran utama dalam video klip tersebut, hanya menjalankan tugasnya sebagai talent yang seluruh aktifitasnya diarahkan oleh sutradara. Kedua artis tersebut tidak turut serta berperan dalam menentukan konsep idea video klip," bebernya. "Demikian kiranya, beberapa tanggapan yang bisa kami sampaikan, atas berbagai komentar dan saran yang sudah kami terima, dari dirilisnya video klip tersebut. Terima kasih," tutupnya.