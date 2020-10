JAKARTA - Anna Sawai dipercaya memerankan Naomi dalam serial Pachinko, yang diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Min Jin Lee. Di serial ini, dia akan beradu akting dengan Lee Min Ho.

Sebelum akhirnya menjadi lawan main aktor The King: Eternal Monarch itu, Anna Sawai sudah memiliki sepak terjang yang cemerlang di dunia akting. Sosoknya pun menarik untuk dikulik lebih dalam.

Berikut Okezone rangkum 4 fakta menarik tentang Anna Sawai.

1. Debut Lewat Film Ninja Assasin

Anna memulai karier profesionalnya di layar lebar lewat film Ninja Assasin pada tahun 2009. Dalam karya James McTigue ini, ia berperan sebagai Kiriko, ninja remaja perempuan pemberontak yang dieksekusi karena berusaha melarikan diri dari klan ninja Ozunu.

2. Anggota Grup Idola Jepang

Selain jago akting, Anna juga berbakat di bidang tarik suara dan menari. Terbukti, ia menjadi anggota FAKY, grup idola Jepang pada tahun 2013.

Namun, dia memutuskan hengkang dari grup tersebut pada 20 Desember 2018. Ia rela meninggalkan grupnya demi mengejar impiannya di dunia akting.

3. Aktris Fast & Furious 9

Anna Sawai membintangi film Fast & Furious 9: The Fast Saga yang disutradarai oleh Justin Lin. Deretan bintang ternama Amerika menjadi lawan main Anna, yaitu Vin Diesel, Michelle Rodriguez, hingga John Cena.

Dalam sekuel The Fate of The Furious ini, Anna berperan sebagai Elle. Rencananya, film tersebut akan ditayangkan pada 2021 setelah tertunda tayang tahun ini karena pandemi corona.

4. Bergabung dengan Agensi AS

Sejak November 2019, Anna resmi bergabung dengan WME (William Morris Endeavor), agensi bakat yang berpusat di California, Amerika Serikat.

Perusahaan ini dijalankan oleh Ari Emanuel dan Patrick Whitesell. Menaungi seniman di semua platform media, khususnya film, televisi, musik, teater, digital, dan penerbitan.