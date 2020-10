JAKARTA - Fitur Home of Talent (HOT) semakin diminati oleh pengguna RCTI+, terlihat setelah diadakannya kompetisi The Art of Magician, Freestyle Mie Instan, DIY Custom Face Mask Competition, Halloween Night, dan Bike For Lyfe pengguna RCTI+ semakin antusias mengikuti berbagai macam kompetisi yang ada. Home of Talent (HOT) sendiri memiliki lima kategori besar kompetisi, yaitu: HOT Chef , HOT Move, HOT Act, HOT Voice, dan HOT Look. Di fitur HOT ini akan ada setidaknya enam kompetisi setiap bulannya.

Chief Operating Officer RCTI+ Helmi Balfas mengatakan senang fitur Home of Talent (HOT) dapat apresiasi yang besar dari pengguna RCTI+ “Saya senang setelah fitur Home of Talent (HOT) dirilis bulan Agustus, dan di bulan Oktober ini berbagai macam kompetisi hadir, pengguna antusias mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada.

Fitur Home of Talent Saya harapkan dapat menjadi wadah bagi konten creator dan orang-orang berbakat di luar sana dalam menunjukan bakatnya. Silahkan yang bisa masak, kita punya kompetisi masak. Yang bisa nyanyi, kita punya kompetisi nyanyi. Dan bakat-bakat lainnya, kami juga punya kompetisinya. Semua kompetisi dalam fitur Home of Talent bisa diakses secara mudah dan gratis” ungkapnya.

Untuk kriteria peserta dimulai dari umur 13 tahun dan ada juga yang 16 tahun tergantung dengan kompetisi yang diikuti. Di fitur ini pengguna RCTI+ cukup dengan mengupload video bakat orinisil pengguna ke aplikasi RCTI+ dan dapat memenangkan hadiah sesuai dengan kompetisi yang diikuti.

Fitur Home of Talent (HOT) yang diluncurkan akhir Agustus 2020 ini merupakan ajang pencarian bakat secara online pertama di Indonesia. Home of Talent (HOT) diperuntukan untuk orang-orang yang ingin menunjukkan berbagai macam bakat, mulai dari bakat yang umum hingga bakat yang unik. Home of Talent (HOT) dapat diikuti dari mana saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dapat diikuti dari luar Indonesia. Saat ini sangat mudah bagi masyarakat menunjukkan bakatnya melalui kompetisi secara online.

Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+ mengatakan, “Hadirnya fitur Home of Talent (HOT) diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam aplikasi RCTI+, sehingga pengguna tidak hanya dapat menikmati video, berita, audio, games tetapi juga dapat menunjukkan bakatnya dan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah”.

Cara mengikuti kompetisinya pun mudah, dengan download aplikasi RCTI+ di App Store atau Play Store, buka aplikasi RCTI+ , klik fitur HOT, pilih menu Competition, pilih kompetisi yang ingin di ikuti, baca syarat dan ketentuan, upload video , share video yang telah diupload ke social media dan ajak teman nonton dan vote video. Ikuti kompetisinya secara gratis dan raih puluhan juta rupiah!

(kem)