JAKARTA - Drama soal rumor perselingkuhan aktor Dominic James bersama aktris Lily James masih terus berlanjut.

Rumor perselingkuhan antara Dominic dan Lily, bermula dari menyebarnya foto-foto mesra keduanya saat berada di Roma, Italia baru-baru ini. Mulai dari foto naik skuter bersama dan makan siang sambil bermesraan, hingga berciuman dan berpelukan saat berada di airport.

Dari rumor ini mencuat ke publik hingga saat ini, Lily sendiri diketahui masih menutup rapat mulutnya.

Berbeda dengan Dominic, yang langsung mengeluarkan pernyataan bersama dan foto berciuman dengan sang istri, Catherine FitzGerald untuk menunjukkan isu perselingkuhan dirinya tersebut tidak berdampak apapun pada kehidupan pernikahannya bersama Catherine yang sudah menghasilkan empat orang anak tersebut.

Dilapor Just Jared, Kamis (22/10/2020) namun informasi dari seorang sumber kepada portal berita Us Weekly, mengenai foto-foto mesra dirinya dengan aktor The Affair viral di dunia maya, Lily disebutkan merasa ketakutan.

“Lily dan Catherine sama-sama ngeri karena foto-foto tersebut,” ujar sang sumber.

Sang sumber menambahkan, kejadian ini akhirnya berdampak pada hubungan yang terjalin antara Lily bersama Dominic.

“Gambar-gambar itu juga membuat hubungan Lily dan Dominic, baik itu hubungan pribadi atau hubungan pekerjaan menjadi tegang,” tutupnya. Sementara itu, Lily sendiri tampak menghindar dari perhatian publik karena rumor perselingkuhan ini. Dikutip Us Weekly, Page Six melaporkan 19 Oktober lalu Lily membatalkan jadwal kehadirannya di sesi wawancara dalam tayangan acara Today. Daily Mail juga menyebutkan bintang Cinderella itu juga membatalkan penampilan dirinya di acara bincang-bincang The Graham Norton Show untuk episode Senin 19 Oktober silam.