LOS ANGELES - Hubungan asmara yang dijalin Robert Pattinson bersama sang kekasih, Suki Waterhouse tampaknya semakin mengarah ke jenjang yang lebih serius.

Menurut sumber terdekat keduanya, jalinan asmara Robert dan Suki semakin erat dan bahkan keduanya sudah membahas soal pernikahan.

“Robert dan Suki pastinya sudah membahas soal pertunangan, tapi mereka tidak terburu-buru. Suki tidak menekan Rob, dan mereka berdua sangat saling berkomitmen satu sama lain,” kata sang sumber kepada E! News.

Masih dari keterangan sang sumber, sejak 2019 bintang Twilight dan model berusia 28 tahun tersebut semakin sering menghabiskan waktu bersama di Inggris.

“Mereka pasangan yang benar-benar cocok. Sudah pacaran selama beberapa tahun belakangan ini dan terlihat sangat bahagia. Mereka berdua telah menghabiskan banyak waktu bersama sejak tahun lalu dan hubungan mereka jadi tambah kuat daripada sebelumnya,” tambah sang sumber.

Untuk diketahui, Rob dan Suki pertama kali debut tampil bersama sebagai pasangan kekasih sekitar Juli 2018 ketika hadir di acara pemutaran film Mamma Mia! Here We Go Again.

