LOS ANGELES - Walt Disney Animation Studios diketahui baru saja merilis trailer dari Raya and the Last Dragon. Film animasi diantisipasi publik karena menampilkan kearifan budaya Asia Tenggara.

Dalam video teaser berdurasi 2 menit dan 2 detik tersebut, menampilkan cuplikan perjalanan perjuangan Raya, seorang putri di Kumandra yang mencari naga terakhir yang legendaris untuk menyelamatkan negeri dari ancaman kekuatan jahat.

Dilaporkan Just Jared, Kamis (22/10/2020) pihak Walt Disney mengonfirmasi bahwa Raya and the Last Dragon yang menampilkan aktris Kelly Marie Tran sebagai pengisi suara tokoh Raya dan Awkwafina yang didapuk sebagai pengisi suara dari karakter sang naga terakhir, bernama Sisu tersebut dijadwalkan bisa tayang di bioskop-bioskop Amerika mulai 21 Maret 2021.

Raya and the Last Dragon sendiri diketahui digawangi oleh sutradara kenamaan seperti, Don Hallm Carlos López Estrada serta Paul Briggs dan John Ripa sebagai co-director. Dengan Osnat Shurer dan Peter Del Vecho sebagai duo produser.

