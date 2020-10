SEOUL - SuperM akan menjadi bintang tamu The Late Late Show with James Corden. Kabar ini langsung diumumkan oleh SM Entertainment selaku agensi yang menaungi SuperM.

Mengutip Soompi, SM mengumumkan Baekhyun, Kai, Taeyong, Taemin, Lucas, Ten dan Mark akan hadir di The Late Late Show with James Corden dan membawakan lagu utama One (Monster & Infinity) dari album terbarunya, Super One.

Episode The Late Late Show with James Corden yang menghadirkan SuperM ini akan ditayangkan Jumat 23 Oktober 2020 pukul 12:37 AM ET atau 1:37 PM waktu Korea. Episode ini menandakan sebagai penampilan perdana SuperM di talk show yang ditayangkan di stasiun televisi CBS tersebut, meskipun Mark dan Taeyong sudah pernah hadir sebagai bintang tamu bersama NCT 127 pada Maret 2019.

Untuk penampilan internasional, yang teranyar ketujuh personel SuperM diketahui berpartisipasi dalam gelaran acara virtual yang dihelat oleh WHO untuk memperingati World Mental Health Day.

