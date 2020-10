JAKARTA - Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-23 hadir untuk mengapresiasi para insan musik Tanah Air. Malam puncak ajang penganugerahan ini akan digelar pada 27 November 2020 dan tayang di RCTI.

Tema yang diusung adalah 'Musik Menyatukan Kita'. Sebuah bentuk ajakan kepada musisi dan pelaku industri musik Indonesia untuk pantang menyerah dan terus berkarya.

Pandemi Covid-19 pun tak menyurutkan semangat musisi untuk berkarya. Terbukti, karya yang terdaftar dari Juli 2019 hingga Juni 2020 mengalami kenaikan 50 persen dari AMI Awards tahun sebelumnya.

"Peserta yang masuk meningkat hingga 50 persen. 2971 adalah jumlah karya musik yang didaftarkan. Ini mencengangkan karena tertinggi selama AMI Awards," kata Dwiki Dharmawan, Ketua Umum Anugerah Musik Indonesia di konferensi pers virtual, Rabu (21/10/2020).

Karya berjumlah ribuan itu kemudian dikurasi oleh tim yang kompeten, yakni Anggota Reguler dan Anggota Suara. Akhirnya, ada total 53 kategori dan dua penghargaan khusus, yaitu Legenda Musik Indonesia dan Lifetime Achievement dalam AMI Awards tahun ini.

Berikut ini Okezone 53 kategori nominasi AMI Awards ke-23:

1. ARTIS SOLO WANITA POP TERBAIK:

Eva Celia – Love Within

Isyana Sarasvati – Untuk Hati Yang Terluka

Lyodra – Mengapa Kita #terlanjurmencinta

Mawar de Jongh – Lebih Dari Egoku

Raisa – Teristimewa

Tiara Andini – Maafkan Aku #terlanjurmencinta

2. ARTIS SOLO PRIA POP TERBAIK:

Andmesh – Nyaman

Fiersa Besari – Pelukku Untuk Pelikmu (OST. Imperfect)

Glenn Fredly – Kembali ke Awal (OST. Twivortiare)

Judika – Tak Mungkin Bersama

Nino – Pergilah

Tulus – Adaptasi

3. DUO/GRUP POP TERBAIK:

Eclat Story – Bentuk Cinta

Fourtwnty – Nematomorpha

HIVI! – Bumi dan Bulan

Noah – Kala Cinta Menggoda

RAN – Saling Merindu

4. PENCIPTA LAGU POP TERBAIK:

Andmesh Kamaleng – Kumau Dia

Isyana Sarasvati – Untuk Hati Yang Terluka

Laleilmanino – Rayu

Raisa Andriana, Haris Pranowo, Marco Steffiano – Teristimewa

Yovie Widianto – Maafkan Aku #terlanjurmencinta

5. PENATA MUSIK POP TERBAIK:

Aldi Nada Permana – Biar Waktu Hapus Sedihku

Andi Rianto – Selesai

Laleilmanino – Rayu

Tohpati – Menunggu Jadi Pacarmu (Menjamu)

Yovie Widianto, Adrian Kitut – Maafkan Aku #terlanjurmencinta

6. ALBUM POP TERBAIK:

Cinta Luar Biasa – Andmesh (Hits Records)

Keterkaitan Keterikatan – Noah (Musica Studios)

Marion – Marion Jola (Universal Music Indonesia)

Romansa ke Masa Depan – Glenn Fredly (Musik Bagus Indonesia)

Selamat Ulang Tahun – Nadin Amizah (Sorai)

7. ARTIS SOLO PRIA/WANITA ROCK/INSTRUMENTALIA ROCK TERBAIK:

Aldrian Risjad – State of Uncertainty

Andre Dinuth – Aeonian

Bondan Prakoso – Sunrise

Marcello Tahitoe – Hanyut

Once Mekel – Musisi

8. DUO/GRUP/KOLABORASI ROCK TERBAIK:

Cokelat – Anak Garuda

Endank Soekamti – Bisa

Kelompok Penerbang Roket – Dikejar Setan

Kotak – Hoax

Slank – Bercinta di Sorga

9. ALBUM ROCK TERBAIK:

Air – Endank Soekamti

Antistatis – Marcello Tahitoe

GBS Fest – Gugun Blues Shelter

Roda Roda Gila – The Flowers

Slanking Forever - Slank

10. BIDANG JAZZ ARTIS JAZZ INSTRUMENTALIA TERBAIK:

Agam Hamzah – Evening Jam

Barry Likumahuwa – Trust and Faith

Dewa Budjana, Tohpati – Janapati

Dimas Pradipta, Barry Likumahuwa, Martin Siahaan, Zorsy, Bass G – 3 Days Before

Jeane Phialsa – Let There Be Light

11. ARTIS JAZZ KONTEMPORER TERBAIK:

Adikara Fardy – Secret Admirer

Ardhito Pramono – Fine Today (OST. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini)

Mondo Gascaro, Rien Djamain – Dian Asmara

Syaharani and Queenfireworks – Apa Daya

Yongky Vincent, Elfa’s Singers – Terindah

12. ALBUM JAZZ TERBAIK:

#Introducing… - Aditya Ong Trio (Aditya Ong Production)

Aloha! – Syaharani and Queenfireworks (Queenfireworks)

I Don’t Smoke – Zefanya Putra (Prasajazz)

Janapati – Dewa Budjana, Tohpati (POS Records)

Kangenku – Dony Koeswinarno (DK Music Production)

13. ARTIS SOLO PRIA/WANITA SOUL/R&B TERBAIK:

Audrey Tapiheru – Daisy

Cantika – Start Over

Marion Jola – Damba

Raisa – You

Rinni Wulandari – Born Ready

Teddy Adhitya – Everything is Everything

14. DUO/GRUP/KOLABORASI SOUL/R&B TERBAIK:

Dead Bachelors – A Kiss You Can’t Take Back

Elfa Zulham , Teddy Adhitya – You Are Too Beautiful

Marion Jola, Tuan Tigabelas – Favorite Sin

Soundwave – Inikah Cinta

Vidi Aldiano, Raline Shah, A. Nayaka – Ready For Love

15. BIDANG DANGDUT ARTIS SOLO PRIA/WANITA DANGDUT TERBAIK:

Iis Dahlia – Mengapa

Ikke Nurjanah – Air Surgawi Berubah Api Neraka

Lesti – Tirani

Rhoma Irama – Virus Corona

Rita Sugiarto – Cerai

16. ARTIS SOLO PRIA/WANITA DANGDUT KONTEMPORER TERBAIK:

Dewi Perssik – Mari Berdendang

Erie Suzan – Perlakukan Aku Dengan Indah

Inul Daratista – Jangan Ada Mantan Diantara Kita

Nella Kharisma – Ada Gajah Dibalik Batu (New Original)

Tasya Rosmala – Harusnya Aku

17. DUO/GRUP/KOLABORASI DANGDUT TERBAIK:

Adibal, Erie Suzan – Bahagia Selamanya

Putri, Tasya – Ajari Aku

Rhoma Irama, Anisa Rahman – Rabbanaa

Ridho Rhoma & Sonet 2 Band – Tiada Mungkin Lagi

Rita Sugiarto, Rhoma Irama – Tulus Hati Luhur Budi

18. ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANGDUT ELEKTRO TERBAIK:

Duo Serigala - Yang Enak Enak Saja

Fitri Karlina, Kania – Goyang Gagak

Putri KDI – Cucok Meong

Siti Badriah – Pipi Mimi

Zaskia Gotik – Ayo Turu

19. ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANGDUT BERBAHASA DAERAH TERBAIK:

Dara Ayu, Bajol Ndanu – Loro Pikir

Denny Caknan – Los Dol

Didi Kempot – Tulung

Fitri Carlina – Alon Alon Wae

Ndarboy Genk – Balungan Kere

20. PENCIPTA LAGU DANGDUT TERBAIK:

Adibal Sahrul – Ajari Aku

B. Makayock – Air Surgawi Berubah Api Neraka

Hendro Saky – Tirani

Rhoma Irama – Virus Corona

Rita Sugiarto – Setan Apa

21. PENATA MUSIK DANGDUT TERBAIK:

Arief Iskandar – Bahagia Selamanya

Hendro Saky – Air Surgawi Berubah Api Neraka

Maspri – Ditikam Asmara

Rhoma Irama – Virus Corona

Ridho Rhoma & Sonet 2 Band – Tiada Mungkin Lagi

22. ARTIS SOLO LELAKI/PEREMPUAN ANAK-ANAK TERBAIK:

Abbey Ibrahim – Adikku Tersayang

Dru – Namaku Dru

Kila – Buku Harianku

Neona – Kepompong

NKJ – Go Thomas

Raina Gumay – Pelangiku

23. DUO/GRUP/KOLABORASI ANAK-ANAK TERBAIK:

3Hompimpa – Hompimpa

Diandra Edrania, Bintang Bumi – Indonesia 1 Indonesia

Ghea & Ghia – Akhir Pekan

Jo’Arc Voice Kids – Satu Nada Cinta Indonesia

Kotak, Nussa – Bundaku

24. PENCIPTA LAGU ANAK-ANAK TERBAIK:

Andi Rianto, Monty Tiwa – Pelangiku

Baim, Artika Sari Devi – Adikku Tersayang

Cynthia Lamusu – Selamat Pagi #Acinguing

Nareswara Parama Garjita – Bundaku

Simhala Avadana, Duhita Panchatantra – Asyik Aja

Widi Mulia Sunarya – Namaku Dru

25. PENATA MUSIK LAGU ANAK-ANAK TERBAIK:

Andi Rianto – Pelangiku

Ava Victoria – Namaku Dru

Baim – Adikku Tersayang

Cynthia Lamusu, Cincin Lopez – Selamat Pagi #Acinguing

Dimas Wibisana, Bianca Nelwan – Kepompong

Tantri Syalindri, Swasti Sabdastantri, Mario Marcella Handika Putra, Nico Veryandi - Bundaku

26. ARTIS SOLO PRIA/WANITA URBAN TERBAIK:

Ardhito Pramono – Trash Talkin’

Eva Celia – All About You

Gamaliel - /forever more/

Gloria Jessica – Buka Mata

Rendy Pandugo – Love Coaster

27. DUO/GRUP/KOLABORASI URBAN TERBAIK:

Andien, Dekat – Somewhere in Tajikistan

Coldiac – No Make Up

Dead Bachelors – Summertime Fling

Mantra Vutura, Bam Mastro – Moonlight

Svmmerdose – Break My Walls

28. ARTIS SOLO PRIA/WANITA ALTERNATIF TERBAIK:

Danilla – Batas (OST. KKN di Desa Penari)

Hindia – Rumah ke Rumah

Mondo Gascaro – Lebuh Rasa (OST. Aruna dan Lidahnya)

Monita Tahalea – Laila

Sal Priadi – Nyala

Tanayu – Beautiful

29. DUO/GRUP/KOLABORASI ALTERNATIF TERBAIK:

.Feast – Tarian Penghancur Raya

Efek Rumah Kaca – Tiba Tiba Batu

Goodnight Electric – Dopamin

Reality Club – Telenovia

Tashoora - Surya

30. ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI KERONCONG/STAMBUL/LANGGAM/ASLI TERBAIK:

Anna Lidya – Lgm. Kau Putus Harapanku

Arfetya Wulan – Kr. Kasmaran

Irene Mus Mulyadi , Mus Mulyadi – Dinda Bestari

Ninuk Herdjini – Kr. Indahnya Negeriku

Nuswa, Sekar Kalyana, Soladi - Nabuh Keroncong

Tuti Maryati - Kr. Patriot Bangsa

31. ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI KERONCONG /STAMBUL /LANGGAM /EKSTRA / KONTEMPORER TERBAIK:

Gusfu dan Kroncong Milenial – Cinta Ini Gemblung

Keroncong Pemuda Kekinian – KPK Dalam Berita

Krontjong Toegoe – Hasratku

Mamiek Prasitoresmi - Eling Lan Waspada

Sekolah Dasar Warga Surakarta - Thank You 3000

Sruti Respati – Hujan Pagi

32. BIDANG DANCE & ELEKTRONIKA

ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANCE TERBAIK:

Alffy Rev, Kaye – Mother Earth

Dipha Barus, Monica Karina – You Move Me

Midnight Quickie – Somebody Else

RAN, Ramengvrl - Ain't Gonna Give Up

Weird Genius, Sara Fajira – Lathi

33. ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI ELEKTRONIKA TERBAIK:

Kuntari - Ankle Twister

Mahamboro – Ambigu

Mataharibisu, Logic Lost – Gone For Good

Rishanda Singgih, Adeavery - It's a One Way Ticket

Sri Hanuraga Trio, Dira Sugandi – Rangkaian Melati

34. BIDANG KARYA PRODUKSI

KARYA PRODUKSI METAL TERBAIK:

Andyan Gorust - Rimba Khalayak

Divide, Tuan Tigabelas - Heavy Lies

Kapital - Mantra

Logamulia - Sang Penghasut

Revenge The Fate - Katarsis

35. KARYA PRODUKSI PROGRESSIVE TERBAIK:

Demas Narawangsa - Alternate Reality

Isyana Sarasvati - Sikap Duniawi

Mad Madmen - 5's & 7's

Murphy Radio - Autumn

Sri Hanuraga Trio, Dira Sugandi - Ampar - Ampar Pisang

36. KARYA PRODUKSI RAP/HIPHOP TERBAIK:

A. Nayaka - Gimme The Keys

Adrian Khalif, A. Nayaka - WYD?

Iwa K, Matthew Sayersz - I Wish

Rayi Putra - Apa Kabar?

Roy Ricardo - Luhalu

Tuan Tigabelas - Move

37. KARYA PRODUKSI REGGAE/SKA/ROCKSTEADY TERBAIK:

Denny Frust - Mari Bergerak Kawan!

Ivan Nestorman - Komodo Sunset

Shaggydog - Jangan Gontok-Gontokan

Skastra - Cepat-Cepat

Steven & Coconuttreez – Fallin

38. KARYA PRODUKSI KOLABORASI TERBAIK:

7 Bintang + - Buatlah Dunia Tersenyum Kembali

Arsy Widianto, Brisia Jodie - Rindu Dalam Hati

Bunga Citra Lestari, Ariel NOAH - Menghapus Jejakmu

Diskoria, Dian Sastrowardoyo – Serenata Jiwa Lara

Iwa K, Sheryl Sheinafia, Maizura, Agatha Pricilla & Cast - Bebas (OST. Bebas)

Marion Jola, Laleilmanino - Rayu

Weird Genius, Sara Fajira - Lathi

39. KARYA PRODUKSI ORIGINAL SOUNDTRACK TERBAIK:

Ardhito Pramono – Fine Today (OST. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini)

Fiersa Besari – Pelukku Untuk Pelikmu (OST. Imperfect)

Glenn Fredly – Kembali Ke Awal (OST Twivortiare)

Iwa K, Sheryl Sheinafia, Maizura, Agatha Pricilla & Cast - Bebas (OST. Bebas)

The Panasdalam Bank, Vanesha Prescilla - Bunyi Sunyi (OST. Milea : Suara Dari Dilan)

40. KARYA PRODUKSI GRUP VOKAL TERBAIK:

JKT48 – Rapsodi

Lingua – Bila Kuingat (2019 Version)

M.E Voices – Sepenuh Hatiku

Project Pop – Gara Gara Corona

SMASH – Jadi Milikku

Trisouls – Cinta Keadaan

41.KARYA PRODUKSI LAGU BERBAHASA DAERAH TERBAIK:

Aftershine – Yowes Modaro

Denny Caknan – Los Dol

Didi Kempot, Yuni Shara – Kapusan Janji

Ivan Nestorman – Mata Leso Ge

Judika - Bege Ma Hasian

42. KARYA PRODUKSI INSTRUMENTALIA TERBAIK:

5Petani – Perjalanan

Aksan Sjuman & The Committee Of The Fest – Multiverse

Erwin Gutawa – Kala Sang Surya Tenggelam

The Bakuucakar – Timur

Tohpati – Jatuh Cinta

43. KARYA PRODUKSI WORLD MUSIC TERBAIK:

Anuhyang – Hade Hate

Gus Teja – On Fire

Keubitbit – Saban Sabee

Sambasunda – Kukupu

Wofton – Pedestrian Paddy

44. KARYA PRODUKSI RE-ARANSEMEN TERBAIK:

Arsy Widianto – Yovie Widianto (Cerita Cinta)

Ita Purnamasari – Tohpati (Semua Jadi Satu)

Iwa K, Sheryl Sheinafia, Maizura, Agatha Pricilla & Cast – Yudis Dwiko (Bebas)

Kunto Aji – Kunto Aji, Dwi Novianto, Octa Simatupang (Pilu Membiru (Live Experience))

Noah - Nazril Irham, Loekman Hakim, David Kurnia Albert (Kala Cinta Menggoda)

45. KARYA PRODUKSI FOLK/COUNTRY/BALADA TERBAIK:

Donne Maula, Marchella FP – Nanti Kita Pergi Yang Jauh Ya

Hindia, Rara Sekar – Membasuh

Ify Alyssa, Adhitia Sofyan – Dua Insan

Nadin Amizah – Bertaut

Payung Teduh – Renung

46. KARYA PRODUKSI LAGU BERLIRIK SPIRITUAL ISLAMI TERBAIK:

Anisa Rahman – Berakhir Dalam Taubat

Putih Abu-Abu – Assholatu Imaduddin

Rhoma Irama, Anisa Rahman – Rabbanaa

Sabyan, Nagita Slavina – Ramadan

Selfi, Lesti, Rara, Putri, Aulia, Fildan, Faul, Reza – Ramadan Berkah

Titi DJ – Tuhan Jaga Diriku

Ungu – Jalan Panjangku

47. KARYA PRODUKSI LAGU BERLIRIK SPIRITUAL NASRANI TERBAIK:

Alena Wu - Mengejar HadirMu

Citra Scholastika – SertaMu

Clarisa Dewi – Tuhan Selalu Menolongku

GMS Live – Tenang

JPCC Worship – Kau Ada

48. BIDANG PENUNJANG PRODUKSI

PRODUSER REKAMAN TERBAIK:

Andre Dinuth – Lebih Dari Egoku (Mawar de Jongh)

Ardhito Pramono - Fine Today OST. NKCTHI (Ardhito Pramono)

Eka Gustiwana Putra, Gerald Prayogo Pangestu Wibowo, Reza Oktovian – Lathi (Weird Genius, Sara Fajira)

Laleilmanino – Rayu (Marion Jola, Laleilmanino)

Nazril Irham, Loekman Hakim, David Kurnia Albert – Kala Cinta Menggoda (Noah)

Yovie Widianto, Adrian Kitut - Maafkan Aku #terlanjurmencinta (Tiara Andini)

49. GRAFIS DESAIN ALBUM TERBAIK:

Fahreza Aditya – Di Dalam Rebahan (Mafia Pemantik Qolbu)

Garis Edelweis – Dua Buku (Pusakata)

Muhammad Fatchurofi – Human (Mantra Vutura)

Rachel Ajeng – Dari Balik Jendela (Monita Tahalea)

Saskia Gita Sakanti – Luhur (Tohpati)

Thovfa – Keterkaitan Keterikatan (Noah)

50. TIM PRODUKSI SUARA TERBAIK:

Aldi Nada Permana - Fine Today Ost NKCTHI (Ardhito Pramono)

Eka Gustiwana Putra, Gerald Prayogo Pangestu Wibowo, Reza Oktovian, Dhandy Annora – Lathi (Weird Genius, Sara Fajira)

Eko Sulistyo, Beni – Janapati (Dewa Budjana, Tohpati)

Mohammed Kamga, Moko Aguswan - Somewhere in Tajikistan (Andien, Dekat)

Stephan Santoso – Hanyut (Marcello Tahitoe)

51. BIDANG UMUM

PENDATANG BARU TERBAIK TERBAIK:

Chintya Gabriella – Percaya Aku

Dead Bachelors – A Kiss You Can't Take Back

Mahen – Pura Pura Lupa

Reza Chandika, Rendha Rais – Sampai Kapan

Tiara Andini – Gemintang Hatiku

Ziva Magnolya – Tak Sanggup Melupa #terlanjurmencinta

52. ALBUM TERBAIK TERBAIK:

Cinta Luar Biasa – Andmesh (Hits Records)

Keterkaitan Keterikatan – Noah (Musica Studios)

Lexicon – Isyana Sarasvati (Sony Music Entertainment Indonesia)

Marion – Marion Jola (Universal Music Indonesia)

Menari Dengan Bayangan – Hindia (Sun Eater)

Romansa ke Masa Depan – Glenn Fredly (Musik Bagus Indonesia)

Selamat Ulang Tahun – Nadin Amizah (Sorai)

53. KARYA PRODUKSI TERBAIK TERBAIK:

Fine Today (OST. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini) – Ardhito Pramono (Sony Music Entertainment Indonesia)

Kala Cinta Menggoda – Noah (Musica Studios)

Lathi - Weird Genius, Sara Fajira (Weird Genius, Astralwerks)

Lebih Dari Egoku – Mawar de Jogh (Trinity Optima Production)

Maafkan Aku #terlanjurmencinta – Tiara Andini (Universal Music Indonesia)

Rayu – Marion Jola, Laleilmanino (Universal Music Indonesia)