JAKARTA - Sheila Marcia Joseph diketahui tengah mengandung anak keempat buah cintanya dengan Dimas Akira. Jelang detik-detik persalinan, bintang film Kereta Hantu Manggarai ini disibukkan dengan melakukan beberapa tes untuk memastikan bahwa kandungannya dalam keadaan sehat.

Pada, Senin, 5 Oktober 2020 kemarin, Sheila Marcia mengaku sempat menjalani puasa sebelum melakukan cek darah di laboratorium. Ia bahkan berharap agar persalinannya yang keempat ini bisa kembali dilakukan secara pervaginaan atau tanpa operasi.

"Hari ini bumil bakal cek darah nih. Sudah puasa 12 jam sesuai anjuran dokter (Bumil Laper Banget ini sekarang dah ngiler makan sapo tahu pagi2) dan sebentar lagi bangunin suami, siap2,terusss on the way deh ke laboraturium," tulis Sheila Marcia pada keterangan foto.

"Semoga semua baik2, sehat2, dan tidak ada kendala sakit penyakit apapun. Jadi lahiran bisa normal lagi," harapnya.

Melalui unggahannya, ibu dari Leticia, Nathaniel, dan Precios ini mengungkap bahwa persalinannya akan berlangsung kurang lebih dalam enam minggu lagi. Kendati demikian, wanita 31 tahun tersebut tetap merasa gugup walau dirinya sudah tiga kali menghadapi persalinan secara normal.

"6 more weeks to go!," jelasnya.

"So Excited and yet still so NERVOUSSSS walaupun sudah pernah ngedenin 3 sebelumnya," lanjutnya.

Unggahan yang dibuat oleh mantan kekasih Roger Danuarta ini sontak mendapat cukup banyak respon positif dari para netizen. Mereka nampak turut berbahagia dan mendoakan agar persalinan dari Sheila Marcia bisa berjalan lancar, serta bayi yang dikandungnya dapat lahir dalam keadaan sehat. "Aamiin, semoga lancar n sehat debaynya kk," tulis naharyati. "Sehat terus bumil dan bayi semog dipermudah proses lahiran nanti .amin," tulis amy_easey.