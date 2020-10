SAN FRANCISCO - Setelah memindahkan lokasi syuting dari Sydney ke San Francisco, Marvel Studios mulai melanjutkan proses produksi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Belum lama ini, proses syuting sempat bocor dan tersebar di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @humanjunk, pada 19 Oktober 2020, terlihat sebuah bus melarikan diri dari kejaran mobil lain. Namun bus itu kemudian terdesak ke sisi jalan.

Video lain juga diunggah akun Twitter, @ShangChiBR yang menampilkan bus yang sama tengah terparkir di sisi jalan. Namun sepertinya, video diambil saat jeda syuting.

Mengutip Comic Book, adegan dalam video tersebut tampaknya bukan scene utama dalam Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Pasalnya, Marvel Studios diketahui sudah menyelesaikan proses syuting utama di Australia.

Sebagian besar syuting diselesaikan di Australia karena negara tersebut melakukan penanganan COVID-19 dengan sangat serius dibandingkan sebagian besar kawasan di Amerika Serikat. Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings saat ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Juli 2021. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan dibintangi Simu Liu, Michelle Yeoh, Ton Chiu-Wai Leung, Awkwafina, Fala Chen, dan Ronny Chieng.