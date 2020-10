JAKARTA - Xochitl Gomez, aktor muda yang baru-baru ini membintangi reboot serial The Baby-Sitters Club di Netflix, dikabarkan telah resmi bergabung dengan pemeran di film Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Dilansir dari Variety (17/10/20), untuk karakter apa yang akan dimainkan Gomez belum diberitahukan, pasalnya plot cerita dari sekuel Doctor Strange ini juga masih dirahasiakan. Selain itu, Gomez akan bergabung dengan beberapa bintang Marvel lainnya yang telah dikonfirmasi seperti pemeran utama Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, serta Scarlet Witch yang diperankan Elizabeth Olsen. Serta Sam Raimi, sutradara dari trilogi Spider-Man Tobey Maguire yang akan mengarahkan sekuel ini.

Baca Juga:

Doctor Strange Akan Hadir di Film Spider-Man 3

Christopher Daniel Barnes Tertarik Perankan Villain Doctor Strange





Gomez sendiri tampil sebagai transplantasi Los Angeles Dawn Schafer di The Baby-Sister Club. Serial yang diadaptasi dari serial buku populer Ann M. Martin tersebut mendapatkan ulasan positif yang luar biasa. Selain serial tersebut, Gomez juga pernah membintangi serial TV lain seperti You’re the Worst, drama romansa Roped, dan petualangan aksi Shadow Wolves.

Doctor Strange saat ini dijadwalkan untuk tayang pada 25 Maret 2022 mendatang setelah mengalami penundaan beberapa kali akibat pandemi virus korona. Jika tanggal rilis ini tidak berubah, maka sekuelnya akan berjarak 5 tahun dari film pertamanya di tahun 2016 yang sukses menghasilkan 677 juta USD di box office global.

Sebelum Cumberbatch hadir di film solonya, ia juga akan hadir sebagai Sorcerer Supreme di film ketiga Spider-Man Tom Holland yang tayang pada 17 Desember 2021.

(aln)