SEOUL - Kepindahan Ji Soo ke KeyEast Entertainment kini tak lagi sekadar isu. Pada 15 Oktober 2020, Lee Yeon Woo, Kepala Divisi Manajemen KeyEast mengumumkan bergabungnya aktor 27 tahun itu.

Meski tak menyebut tanggal spesifik, namun Lee memastikan Ji Soo sudah meneken kontrak eksklusif dengan pihaknya. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Ji Soo," ujarnya seperti dikutip dari Sports Chosun, pada Jumat (16/10/2020).

Kabar kepindahan Ji Soo itu pertama kali berembus pada 6 Oktober 2020. Ilgan Sports kala itu melaporkan bahwa kontrak aktor Angry Mom tersebut dengan Plain TPC berakhir pada akhir September 2020.

Agensi itu menaungi Ji Soo sejak awal kariernya, pada 2010. Awal Oktober silam dia kemudian menjalani negosiasi untuk bergabung dengan KeyEast, agensi yang juga menaungi aktor Joo Ji Hoon dan Woo Do Hwan tersebut.

Saat ini, Ji Soo tengah mempertimbangkan tawaran untuk menjadi aktor utama dalam drama sejarah, River Where the Moon Rises. Apabila menerimanya, maka dia akan kembali beradu akting dengan Kim So Hyun dan Kang Ha Neul.

Pada 2016, Ji Soo beradu akting dengan Kim So Hyun dalam drama mini Page Turner dan bertemu Kang Ha Neul dalam Scarlet Heart: Goryeo.*

