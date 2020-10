SEOUL - Lima personel Wanna One akan reuni dan tampil bersama di panggung KCON: TACT Season 2, yang akan digelar sepanjang 16-25 Oktober 2020. Hal itu dikonfirmasi Daily Sports, pada 14 Oktober 2020.

Kelima personel Wanna One itu adalah Park Ji Hoon, Ha Sung Woon, dan Kim Jae Hwan. Mereka akan berkolaborasi dengan dua member AB6IX, Lee Dae Hwi dan Park Woo Jin.

Sementara Kang Daniel, Bae Jin Young, Hwang Min Hyun, Lai Kuan Lin, Yoon Ji Sung, dan Ong Seong Woo tidak bisa bergabung dalam event tersebut. Wanna One memulai debutnya setelah ‘lulus’ dari ajang Produce 101 Season 2 yang ditayangkan Mnet pada 2017.

Dalam waktu singkat, popularitas mereka melambung hingga memenangkan penghargaan Rookie of the Year dari Asia Artist Awards pada 2017 dan Daesang Record of the Year dari Melon Music Awards 2018.

Baca juga: Dear Wannable, Ini Pesan Terakhir Wanna One untuk Kalian

Namun kontrak Wanna One berakhir dan dibubarkan pada 31 Desember 2018. Masing-masing personel kembali ke agensi masing-masing yang ditandai dengan konser pamungkas pada Januari 2019.

Setelah konser perpisahan itu, penggemar berharap Wanna One akan menggelar konser reuni. Dan keinginan itu tampaknya akan terealisasi di panggung KCON: TACT Season 2.*

Baca juga: Tata Janeeta Resmi Dinikahi Mantan Suami Angelina Sondakh?

(SIS)