SEOUL - Startup menjadi drama pertama yang menyandingkan Suzy dan Nam Joo Hyuk. Sutradara dan penulis skenario Startup sengaja memilih keduanya sebagai pemain utama.

"Aku ingin memuji diriku sendiri karena mengcasting Suzy dan Nam Joo Hyuk. Mereka sangat rupawan. Dua orang ini sangat bersinar," kata sutradara Startup, Oh Choong Hwan seperti dikutip dari Soompi, Rabu (14/10/2020).

"Meskipun bukan adegan spesial, ada begitu banyak adegan-adegan yang indah dan aku mendapati diriku sendiri menjadi penonton yang menantikan perkembangan mereka," sambungnya.

Sutradara Oh sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan Suzy lewat drama While You were Sleeping. Kerja sama tersebut memberikan kesan mendalam baginya dan penulis skenario Park Hye Ryun yang juga menggarap Startup.

"Kami mengcastingnya karena dia sangat jelas dan transparan dan kami ingin mendukungnya. Dia adalah aktris yang kami kenal dengan baik dan sangat kami sukai," tutur keduanya.

Sementara untuk Nam Joo Hyuk, Sutradara Oh dan Park Hye Run terpukau dengan aktingnya di Radiant. Meski tampil polos dan sederhana di drama tersebut, namun Nam Joo Hyuk tetap mampu menonjolkan dirinya.

"Itulah kenapa kami pikir dia mirip dengan seorang developer yang berkeliling menemui orang dan menjadi dewasa lewat proses itu," jelas mereka.

