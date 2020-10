JAKARTA - Feby Febiola kini tengah berjuang menjalani pemulihan dari kanker ovarium. Terbaru, dia membagikan foto bersama sang suami, Franky Sihombing dilengkapi tulisan mengharukan soal situasi yang dihadapinya.

"Tuhan, mengapa aku mengalami ini? Kenapa aku? Kenapa aku? Manusia memang selalu bertanya saat sesuatu terjadi pada dirinya," tulis Feby, dikutip dari Instagram, Kamis (8/10/2020).

"Manusia memang egois, semua berpusat pada dirinya, is all about me. Gue yang sakit. Gue yang terluka," sambungnya.

Baca Juga:

Feby Febiola Kirim Pesan Khusus untuk Wanita di Indonesia

Cara Feby Febiola Berdamai dengan Kanker Ovarium

Feby kemudian berpikir bahwa kondisi sakitnya ini tak hanya berpengaruh pada dirinya sendiri. Tapi juga bisa berdampak pada orang di sekitarnya.

Contohnya adalah sang suami, Franky. Menurut Feby, dia berubah menjadi sosok yang lebih sabar di tengah perjuangan sang istri melawan penyakit. "Suamiku mungkin orang yang paling terdampak dari apa yang aku alami, dia bertumbuh jadi lebih sabar, bahkan bisa melakukan hal-hal yang dulu aku pikir dia tidak bisa lakukan," ujarnya. Baca Juga: Dukungan Franky Sihombing Bikin Feby Febiola Semangat Lawan Kanker Pesan Semangat Feby Febiola yang Idap Kanker Ovarium Selain suami, kondisi Feby juga membawa pengaruh kebaikan pada keluarganya yang lain. Perempuan 42 tahun ini pun mengaku kasih Tuhan semakin tampak ketika dia sedang mendapat cobaan. Feby Febiola mengumumkan dirinya divonis kanker ovarium stadium satu lewat Insta Story-nya pada 23 Juli 2020. Menurutnya, kondisinya itu bermula dari tumor yang membawa sel kanker. Setelah menjalani operasi, Feby harus rutin menjalani pengobatan kemoterapi.