SEOUL - SuperM masih menyempatkan waktu untuk menyuarakan salah satu isu sosial yang tengah marak digalakkan, kesehatan mental. Menyuarakan isu tentang kesehatan mental, Baekhyun, Kai, Taemin, Taeyong, Lucas, Ten dan Mark diketahui siap berkolaborasi bersama World Health Organization (WHO).

Kolaborasi ini diwujudkan dengan hadirnya SuperM dalam perhelatan acara besar yang digelar WHO, Big Event for Mental Health. Mengutip Soompi, Kamis (8/10/2020) lewat akun Twitter resminya, pada 7 Oktober kemarin WHO mengumumkan SuperM siap bergabung dalam acara Big Event for Mental Health.

Dalam acara tersebut, para pemimpin dunia akan bergabung bersama para selebriti dunia dan aktivis kesehatan mental. Acara advokasi untuk kesehatan mental ini, diketahui akan diselenggarakan secara online untuk pertama kalinya.

Gelaran Big Event for Mental Health tersebut terbuka dan gratis bagi semua orang. Siap disiarkan pada 10 Oktober 2020, tepat pada Hari Kesehatan Mental Sedunia pukul 4 sore hingga 7 malam CEST atau 11 malam hingga 2 dini hari waktu Korea melalui berbagai platform online. Mulai dari laman situs resmi WHO, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, hingga TikTok.

