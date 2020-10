JAKARTA - Awkarin alias Karin Novilda belakangan menjadi perbincangan hangat lantaran ketahuan mencuri karya orang lain untuk dijadikan konten. Hal itu rupanya memancing perhatian Ernest Prakasa.

Ernest mengutip cuitan Hallie Bateman, seniman asal Los Angeles, AS yang karyanya dipakai tanpa izin oleh Karin. Sutradara Cek Toko Sebelah itu sekaligus menuliskan sindiran pedas untuk perempuan 22 tahun tersebut.

"Awkarin go internasional karena (lagi-lagi) mencuri karya orang lain untuk dijadikan konten. Keren banget," tulis Ernest.

Baca Juga:

Jalani Tes Swab, Ernest Prakasa: Ternyata Tidak Sakit

Kasus Covid 19 Meningkat, Ernest Prakasa: Bingung, Masih Banyak yang HangoutÂ





"Konten alay, settingan, prank, drama lebay? Silakan aja lah selama ga jahatin orang. Namanya juga showbiz. Tapi kalo konten nyolong, gw bakal ributin terus-terusan. Itu janji gue," sambungnya.

Ernest kemudian menuturkan pentingnya figur publik memperhatikan soal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Apalagi, Karin diketahui berpacaran dengan Sabian Tama, putra Wishnutama yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Kita punya PR besar untuk edukasi soal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Public figure harusnya ikut berjuang bersama, bukan malah ikut jadi pelaku pelanggaran," tulis ayah dua anak itu.

"Apalagi yang cari nafkah di bidang industri kreatif. Apalagi yang berteman sama anaknya Menteri Ekonomi Kreatif," tambahnya.

Sebelumnya, Karin meminta maaf karena mengambil karya seni seseorang tanpa izin lewat cuitannya di Twitter pada 6 Oktober 2020.

Karin menggunakan karya seni Hallie Bateman berjudul 'its a miracle we ever met'. Dalam unggahannya, Awkarin membingkai fotonya bersama sang kekasih, Sabian Tama saat duduk di atas mobil jeep dengan ilustrasi tersebut.

(aln)