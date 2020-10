JAKARTA - Komika sekaligus sutradara film, Ernest Prakasa mengungkapkan bahwa ia baru saja menjalani swab test dan mengungkapkan opini serta ekspresinya setelah menjalani tes tersebut.

"Ternyata tidak sesakit yang gua kira, gak sakit sama sekali bahkan." ungkap ayah Sky dan Snow ini.

Melalui IGTV di akun Instagram resmi miliknya, alasan Ernest melakukan swab test sendiri akibat Ernest menemukan beberapa rekan dekatnya yang dikabarkan positif COVID-19.

Selain itu, Ernest juga menilai bahwa saat ini hasil rapid test tidak lagi kredibel untuk menentukan terinfeksi atau tidaknya orang terhadap virus COVID-19.

"Semakin kesini gua banyak banget nemuin kasus yang ketika di rapid reaktif, tapi dilanjutkan dengan swab hasilnya negatif. Sebaliknya, yang lebih ngeri lagi, ketika di rapid non reaktif, tapi ternyata positif", ujar Ernest.

Selain itu, Ernest juga membagikan informasi perbedaan rapid dan swab.

"Rapid itu kita diambil darah dan di cek kadar antibodi...Jadi akurasinya sebenarnya rendah. Nah kemudian yang swab itu, ngambil sample untuk diproses,".

Ernest mengatakan bahwa Swab test memiliki dua jenis tes, yang pertama PCR, yang dikatakan Ernest lebih ideal karena dites di laboraturium, serta Swab yang lebih cepat, namun tidak seakurat swab PCR.

"Just to be safe, memang swab PCR yang terbaik," ujarnya.

Ernest mengungkapkan kebingungannya kepada pemerintah dalam penanganan virus Covid ini terhadap masyarakat. Ernest mengatakan bahwa masyarakat seperti tidak memiliki pilihan hidup karena hanya diberikan pilihan yang murah tapi tidak akurat, yakni rapid test, atau yang akurat tapi harganya mahal.

"Maka gua mau ngingetin lagi buat temen-temen, jangan lupa untuk selalu jaga jarak terutama di ruangan tertutup, cuci tangan, pake masker. Kita harus berasumsi bahwa keadaan belum membaik.", himbau Ernest kepada para followers Instagramnya.