JAKARTA - Salmafina kembali jadi sorotan netizen. Kali ini, ia mengakui bila tinggal serumah dengan kekasihnya selama berada di Bali.

Hal tersebut diungkap Salmafina Sunan lewat sesi tanya jawab di Insta Story. Kali ini, pertanyaannya seputar hubungan dengan kekasih bulenya, Tony Carnevale.

Dalam pertanyaan tersebut, seorang warganet tampak penasaran apakah sang selebgram tinggal serumah dengan kekasihnya selama berada di Bali. Terkait pertanyaan tersebut, Alma -demikian dia akrab disapa- pun memberikan jawabannya.

"Iya serumah (dengan pacar). Jangan diikuti ya. Tapi kalau ada yang mengikuti juga aku tak akan menilai buruk. Wong, hidup masing-masing kok," kata Alma dalam unggahannya pada 6 Oktober 2020.

Dalam lanjutan keterangannya, Alma mengaku, keputusan untuk tinggal bareng membuatnya lebih nyaman dalam menjalani hubungan mereka. Yang terpenting baginya, kedua orangtua mengetahui keputusannya tersebut.

"Restu datangnya bukan dari teman atau followers, tapi orangtua. Terserah yang lain mau mengoceh sampai berbusa," ungkapnya menambahkan.

Setelah merayakan ulang tahun pada 13 Agustus silam -yang dilanjutkan libur bersama di Pulau Komodo, Flores- Alma dan Tony memutuskan untuk tinggal di Bali. Namun pada Senin malam (5/10/2020), putri pengacara Sunan Kalijaga itu mengabarkan sang kekasih akan segera kembali ke Amerika Serikat.

"45 days left with The Shark. Couldn't be more ready for long distance (Tersisa 45 hari bersama Shark (Tony Carnevale). Sudah enggak sabar untuk pacaran jarak jauh)," tuturnya dalam unggahan tersebut.

Salmafina Sunan memperkenalkan sang kekasih yang dikenalnya lewat aplikasi kencan Tinder itu kepada publik, pada 8 Juli 2020. Dalam program Call Me Mel, dia mengungkapkan, kala itu hubungan mereka sudah berjalan selama 6 bulan.