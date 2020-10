JAKARTA - Model sekaligus presenter Kimmy Jayanti saat ini tengah mengandung anak kedua, buah cintanya dengan Greg Nwokolo. Usia kehamilan Kimmy sendiri, diketahui sudah memasuki trimester akhir kehamilan, dan akan segera melahirkan dalam waktu dekat.

Melalui akun Instagram pribadinya, Kimmy menyebut bahwa kehamilannya yang kedua ini, bobot tubuhnya naik hingga mencapai 70 kg. Kendati demikian, wanita 28 tahun itu tetap merasa bahagia dan bersyukur dengan hal itu.

"70kgs and still counting #kimmyjayantigregory #preggomadre #mylifeisablessings #Godisgood," tulis Kimmy pada keterangan foto.

Unggahan ibu dari Kimberly Akira Gregory tersebut sontak mendapatkan beragam reaksi dari para netizen. Mereka bahkan menyebut, bahwa Kimmy sama sekali tak terlihat memiliki berat badan 70 kg. Tak hanya itu, netizen juga menyebut bahwa bentuk tubuh Kimmy tetaplah bagus dan tak terlihat gemuk seperti ibu hamil pada umumnya.

"Kenapa hamil 70 kg masih kelihatan langsing, body-nya bagus amat," tulis netizen.

"Lagi hamil aja body-nya bikin ngiri banget,mommy terkece se-Indonesia sih ini," sambung netizen lainnya.

Sementara itu, ucapan selamat juga nampak membanjiri akun Instagram milik Kimmy. Para netizen bahkan berharap agar anak kedua yang dikandung bintang film I know What You Did On Facebook tersebut berjenis kelamin laki-laki.

