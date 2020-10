LOS ANGELES - Satu lagi film Hollywood yang masuk dalam daftar film yang mengalami penundaan jadwal tayang. Ya, jadwal film Dune dikabarkan resmi ditunda.

Menurut laporan The Hollywood Reporter, seperti dikutip Just Jared, Selasa (6/10/2020) pihak Warner Bros. Pictures and Legendary memutuskan Dune yang rencananya siap tayang pada 18 Desember 2020 harus digeser jadwal penayangannya hingga Oktober 2021.

Kabar ini muncul setelah Warner Bros. Pictures and Legendary telah menunda banyak film dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum juga berakhir.

Selain alasan di atas, penundaan ini juga ditambah dengan situasi bahwa Cineworld telah banyak melakukan penutupan bioskop-bioskop di penjuru Amerika.

Resmi ditunda hingga Oktober 2021, para fans yang sudah menantikan film yang digawangi oleh sutradara Denis Villeneuve ini harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa melihat aksi Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Sharon Duncan-Brewster, Jason Momoa, Javier Bardem, Dave Bautista, David Dastmalchian, Charlotte Rampling dan Stellan Skarsgård beraksi dalam pertempuran untuk mengendalikan planet gurun Arrakis.

