SEOUL - SBS bersiap menayangkan drama saeguk baru berjudul Hong Chun Gi. Dari segi pemain, tim produksi mengincar Kim Yoo Jung dan Ahn Hyo Seop sebagai pemain utama.

Awesome ENT selaku agensi baru Kim Yoo Jung membenarkan adanya tawaran dari Hong Chun Gi. "Kim Yoo Jung sudah mendapatkan tawaran untuk membintangi Hong Chun Gi dan sekarang sedang mempelajarinya," kata agensi seperti dilansir Soompi, Senin (5/10/2020).

Jika menerima tawaran ini, maka Hong Chun Gi bisa menjadi reuni bagi Kim Yoo Jung dan Ahn Hyo Seop. Kedua artis ini sejatinya akan dipasangkan di drama Clean with Passion, namun Ahn Hyo Seop mundur karena alasan jadwal.

Di sisi lain, Hong Chun Gi adalah drama yang diangkat dari novel karya Jung Eun Gwol. Selama ini ia dikenal sebagai author dari novel yang diangkat menjadi drama hits, Sungkyunkwan Scandal dan The Moon Embracing the Sun.

Hong Chun Gi merupakan drama romantis fantasi yang mengambil setting era Joseon. Kim Yoo Jung ditawari peran Hong Chun Gi, satu-satunya pelukis wanita di Joseon yang dikenal cantik dan ceria.

Sementara untuk Ahn Hyo Seop, tawaran telah dilayangkan pada bintang Dr. Romantic 2 itu sejak April lalu. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak sang aktor untuk tawaran yang didapat.

