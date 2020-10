LOS ANGELES - Pasangan selebriti Scott Disick dan Sofia Richie diisukan putus. Keduanya diketahui putus setelah menjalin hubungan asmara selama tiga tahun.

Isu putusnya Disick dan Richie mulai beredar ketika Disick merayakan ulang tahun ke-37 bersama mantan kekasihnya, Kourtney, dan keluarga Kardashian lain. Sofia Richie terlihat tidak ikut hadir di acara itu meski hubungannya dengan keluarga Kardashian juga sangat dekat.

Scott Disick sendiri adalah ayah dari anak-anak Kourtney Kardashian, yakni Mason Dash, Penelope Scotland, dan Reign Asto. Namun, mereka memutuskan untuk berpisah setelah 9 tahun bersama.

"Ketegangan antara Kourtney dan Sofia menjadi aneh menjelang akhir hubungan Sofia dan Scott," Kata sebuah sumber. "Sofia menjadi marah karena Scott menghabiskan begitu banyak waktu dengan Kourtney.”

Sementara menurut sumber mereka telah putus meski menjalin asmara yang begitu dalam. "Scott dan Sofia memiliki chemistry yang sangat hebat, tetapi kehilangan satu sama lain bukanlah faktor besar saat ini." kata seorang sumber

"Mereka memang merindukan satu sama lain, tetapi pada akhirnya, Sofia adalah gadis keluarga dan mengetahui bahwa saudara perempuan dan ayahnya tidak menyetujui dia sejak awal telah menjadi hal yang besar baginya.” tambah sumber

Tetapi kini Sofia Richie telah mengucapkan selamat tinggal pada cinta masa lalu saat dia berhenti mengikuti mantannya, Scott Disick di media sosial ketika rumor meningkat bahwa dia berkencan dengan Bella Banos.

Bintang reality berusia 22 tahun itu juga unfollow bintang Keeping Up With The Kardashians Kourtney Kardashian dari media sosialnya setelah dia juga semakin dekat dengan ayah dari anak-anaknya setelah hubungannya dengan Sofia berakhir.

(aln)