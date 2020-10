LOS ANGELES - Dalam tayangan teaser episode terbaru reality show Keeping Up With The Kardashian, Kim Kardashian baru saja mengungkapkan bahwa putrinya, North West mempunyai obsesi yang aneh.

Sebagaimana dilaporkan E-Online, Kim menyebut anak pertamanya itu sangat terobsesi ingin memiliki tarantula sebagai binatang peliharaan. Obsesinya itu kontras dengan Kim, yang sangat takut dengan laba-laba dan sejenisnya.

“Entah bagaimana caranya, North bisa membawaku ke pet store di dekat sekolahnya. Aku berusaha membujuk karyawannya dengan bayaran USD100 untuk memberitahu pada North kalau tarantula, laba-laba itu adalah hewan yang kejam untuk anak-anak dan bukan hewan peliharaan yang baik,” ungkap Kim.

Tapi usaha Kim sia-sia, karena sang pegawai toko memberitahu North dan Kim bahwa tarantula adalah hewan yang baik untuk dijadikan binatang peliharaan. Bahkan sang karyawan mendorong North untuk memegang langsung satu ekor tarantula.

