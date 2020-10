JAKARTA - Seperti kebanyakan warga Indonesia lainnya, Krisdayanti turut merayakan Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini, Jumat (2/10/2020). Lewat foto di Instagram, ibu Aurel dan Azriel Hermansyah ini mengunggah fotonya mengenakan batik dari desainer Hengki Kawilarang.

Baca Juga:

- Makna Hari Kesaktian Pancasila untuk Krisdayanti

- 'Digoda' Lee Min Ho, Raisa Tetap Setia pada Hamish Daud

Melansir iNews.id, Krisdayanti tampak anggun mengenakan batik katun cap motif parang besar dan parang kecil dari Jawa Tengah. “Selamat Hari Batik Nasional,” tulis Krisdayanti.

Tepat di hari ini 2 Oktober 2020, simbol kebudayaan bangsa Indonesia telah resmi menjadi warisan yang wajib untuk dilestarikan dan kita hargai,” tulisnya di keterangan foto.

Seperti diketahui, Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.

Biasanya pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN, hingga pelajar, disarankan untuk mengenakan batik.

(LID)