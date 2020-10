JAKARTA - Film First Knight adalah film jadul tahun 1995 yang disutradarai oleh Jerry Zucker dan dibintangi oleh Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, dan masih banyak lagi. Selain itu, film yang bergenre aksi-petualangan-drama ini ditulis ceritanya oleh Lorne Cameron dan David Hoselton.

Selain fakta di atas, berikut fakta lain dari film First Knight yang telah dirangkum oleh Okezone:

1. Terinspirasi dari Buku

Film ini ternyata terinspirasi dari sebuah buku karya Chretien de Troyes yang berjudul Lancelot, the Knight of the Cart, yang terfokus pada legenda Arthur.

2. Sinopsis

Berlatarbelakang abad pertengahan, film bermula pada Malagant (Ben Cross), seorang Knight of the Round Table yang berencana untuk menggulingkan Raja Arthur (Sean Connery) dari tahta kerajaan. Malagant menyandera Lady Guinevere (Julia Ormond) sebagai rencananya. Guinevere sendiri adalah Ratu Lyonesse yang akan menikah dengan Raja Arthur.

Selain rasa kagumnya pada Raja Arthur, Guinevere berpikir pernikahannya itu akan menjamin keamanan Lyonesse. Namun, usaha Malagant ternyata tidak berjalan mulus karena Roman Lancelot (Richard Gere) seorang pendekar pedang muncul untuk menyelamatkan Lady Guinevere.

Tetapi ternyata diam-diam Roman Lancelot juga menyukai Lady Guinevere. Demi mendapatkan cinta Guinevere, Lancelot siap untuk berseteru dengan Arthur dan juga Malagant. Bagaimanakah kisah cinta segitiga antara Arthur, Guinevere, dan Lancelot?

3. Rating First Knight berhasil mendapatkan nilai bagus di IMDb dengan 6.0/10 dari 66.813 penilai di IMDb. Serta dari Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 43 persen Tomatometer dan 55 persen skor audiens. 4. Pendapatan Film yang memiliki biaya anggaran produksi sebesar 55 juta USD ini mendapatkan keuntungan box office mencapai 127,6 juta USD.