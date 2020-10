LOS ANGELES - Film Gods of Egypt merupakan film bergenre aksi-fantasi yang digarap oleh sutradara Alex Proyas dan ditulis oleh Matt Sazama dan Burk Sharpless. Selain itu film ini dibintangi oleh aktor ternama Hollywood seperti Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler, Chadwick Boseman dan masih banyak lagi.

Okezone merangkum fakta lain dari film God of Egypt, berikut daftarnya:

1. Sinopsis

Menceritakan pahlawan Mesir bernama Bek (Brenton Thwaites) yang berjuang menyelamatkan cintanya Zaya (Courtney Eaton) dari perbudakan Set (Gerald Butler). Bersama dengan dewa mesir, Horus (Nikolaj Coster-Waldau), ia berjuang menyelamatkan dunia dari kekejaman Set. Osiris (Bryan Brown), yang merupakan putra dari Dewa Ra, menjadi penguasa Mesir saat itu. Sementara saudaranya Set (Gerard Butler) dibuang ke gurun, karena amarahnya.

Horus yang memiliki kekasih bernama Hathor (Elodie Yung), dewi cinta, pingsan di malam sebelum penobatan Horus menjadi raja. Malam itu ia menghadiri acara minum-minum dengan para dewa. Esok hari, Bek mencuri sebuah gaun dari penjual pasar untuk diberikannya kepada Zaya, kekasihnya untuk menghadiri acaa penobatan.

Set datang terlambat ke penobatan tersebut dengan membawa hadiah untuk Horus, yakni tanduk pertempuran. Ketika Horus meniupnya tanduk tersebut, ternyata itu merupakan panggilan kepada pasukan Set untuk datang kesana. Ternyata Set melancarkan kudeta terhadap saudara laki-lakinya, Osiris, dan keponakannya, Horus. Dia menuntut Osiris untuk melawannya, tapi Osiris menolak.

Set membunuh Osiris dengan menusuknya di perut hinga mengeluarkan darah emas. Marah, Horus berubah menjadi dewa bersayap, sedangkan Set berubah menjadi anjing. Set terlalu tangguh untuk Horus, maka Harthor harus berlutut di hadapan Set agar Horus tidak mati.

Set memenangkan kudeta. Ia memerintah semua dewa dan manusia untuk berlutut di hadapannya serta mencabut kedua mata Horus. Setelah Set berkuasa, keadaan dunia menjadi kacau. Zaya, kekasih Bek, tidak bisa menghindari kekacauan tersebut dan menjadi budak di Mesir.

2. Rating

Film Gods of Egypt mendapatkan rating 5.4/10 dari 103.832 penilai di IMDb. Namun sayangnya, film ini hanya mendapatkan 16 persen Tomatometer dan 37 persen skor audiens dari Rotten Tomatoes.

3. Pendapatan

Selain rating yang kurang memuaskan, film ini juga hanya berhasil mendapatkan pendapatan kotor sebesar 150,6 juta USD dari anggaran biaya produksi sebesar 140 juta USD.

4. Nominasi Penghargaan

Meskipun kurang sukses dari rating dan pendapatan, film yang rilis di tahun 2016 ini ternyata mendapatkan beberapa nominasi penghargaan. Diantaranya dari AACTA Awards untuk nominasi Best Original Music Score, Best Sound, Best Costume Design, Best Visual Effects or Animation, dan Best Hair and Makeup.

Tetapi, selain nominasi membanggakan tersebut, film ini juga mendapatkan beberapa nominasi negatif dari Golden Raspberry Awards untuk kategori Worst Picture, Worst Director, Worst Actor, Worst Screen Combo, dan Worst Screenplay, serta dari Houston Film Critics Society untuk kategori Worst Film.