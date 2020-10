SEOUL - Pada 30 September 2020, aktris My Little Bride Moon Geun Young akhirnya memberi penjelasan di balik keputusannya meninggalkan Namoo Actors, agensi yang menaunginya selama 16 tahun terakhir.

Lewat situs resmi komunitas penggemarnya, dia mengaku, memerlukan titik balik dalam kariernya sebagai aktris. Dia juga ingin keluar dari zona nyaman dan memulai hal baru.

"Sejujurnya, aku tak punya rencana apapun ke depan. Satu-satunya rencanaku adalah menata ulang pikiran dan tubuhku. Aku berharap bisa memanfaatkan momen ini untuk lebih bersyukur," ujarnya seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (1/10/2020).

Moon Geun Young tak menutupi, ada banyak kekhawatiran di balik keputusannya meninggalkan Namoo Actors. Namun rasa itu hilang ketika dia mengetahui banyak penggemar yang khawatir dan tetap mendukungnya.

"Aku akan melihat, merasakan, dan mempelajari lebih banyak hal sehingga bisa lebih baik dan datang membawa kabar baik untuk kalian. Aku berharap kalian selalu sehat, tetap bermimpi dan bahagia," tuturnya.

Baca juga: Setelah 16 Tahun, Moon Geun Young Hengkang dari Namoo Actors

Pernyataan Moon Geun Young ini datang setelah Namoo Actors mengumumkan pengunduran diri sang aktris. Dalam keterangannya, agensi itu mengungkapkan, menghormati keputusan yang diambil aktris 33 tahun tersebut.

"Seperti yang telah kami lakukan hingga saat ini, kami akan terus mendukung karier dan kebahagiaan Moon Geun Young. Kami akan tetap menjadi keluarga untuknya," ungkap agensi tersebut pada 30 September silam.

Moon Geun Young memulai karier aktingnya lewat film dokumenter On the Way yang dirilis pada 1999. Popularitasnya sebagai bintang remaja meroket ketika didapuk berperan sebagai versi muda Song Hye Kyo dalam drama Autumn in My Heart pada 2000.

Dari proyek itu, dia kemudian bermain dalam sederet film populer lainnya, seperti A Tale of Two Sisters, My Little Bride, Innocent Steps, dan The Throne. Di layar kaca, dia juga memesona lewat lakonnya dalam Cinderella’s Sister, Marry Me, Mary!, hingga Cheongdam-dong Alice.*

Baca juga: Moon Chae Won, Alasan Lee Joon Gi Percaya Diri Bintangi Flower of Evil