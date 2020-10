SEOUL - SM Entertainment terus merilis teaser-teaser member NCT 2020 jelang perilisan Resonance. Terbaru, mereka merilis foto Jaehyun, Xiaojun, Renjun, Yuta dan Haechan.

Persis dengan foto teaser dari para personel lain yang sudah rilis, Jaehyun, Xiaojun, Renjun, Yuta dan Haechan menampilkan potret tampan nan kharismatik. Foto teaser masih mengambil konsep latar belakang dua warna berbeda, misterius dengan biru gelap yang sejuk dan oranye menyala.

Siap merilis album NCT 2020: Resonance Pt. 1, 23 personel NCT akan mengusung Make a Wish (Birthday Song) yang bergenre pop dance dan beat hip-hop, sebagai lagu utama. Taeyong, Doyoung, Jaehyun, Jaemin, Lucas, Xiaojun, dan sang personel terbaru, Shotaro akan menjadi member in charge yang menyanyikan lagu ini.

Untuk lagu lainnya yakni From Home, yang memuat lirik tiga bahasa sekaligus, Korea, Inggris, dan Jepang ini akan dinyanyikan oleh Taeil, Doyoung, Kun, Haechan, Yuta, Renjun, dan Chenle. Sementara track Volcano dengan genre hip-hop dance, akan diisi oleh suara powerful dan karismatik oleh Taeyong, Jaehyun, Winwin, Mark, Doyoung, Jungwoo, dan Lucas.

Sementara Taeil, Yuta, Kun, Jungwoo, Xiaojun, Chenle, dan Johnny terpilih untuk menyanyikan Dancing In The Rain. Lagu Light Bulb akan dibawakan oleh Taeyong, Doyoung, Kun, dan personel terbaru, Sungchan. Terakhir ada Taeil, Johnny, Yuta, TEN, Lucas, Renjun, Haechan, Ten, dan Jisung yang bergabung di lagu Faded in My Last Song.

Album NCT 2020: Resonance Pt. 1 dijadwalkan akan dirilis pada 12 Oktober mendatang pukul 18.00 KST. Setelah itu dilanjutkan dengan album NCT 2020: Resonance Pt. 2 yang rencananya akan diluncurkan pada November 2020. Demikian seperti dilansir Allkpop, Kamis (1/10/2020).