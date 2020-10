SEOUL - Shownu MONSTA X didapuk menjadi pengisi soundtrack drama terbaru tvN, Tale of the Nine Tailed. Media lokal menyebut, idol 28 tahun itu sudah menyelesaikan proses rekaman untuk soundtrack tersebut.

Proyek ini menjadi soundtrack solo kedua Shownu dalam 9 tahun terakhir. Pada 2011, dia menyanyikan lagu Now I Know untuk drama Ji Sung dan Choi Kang Hee berjudul Protect the Boss.

Kala itu, menurut Allkpop, Shownu menyanyikan lagu itu dengan menggunakan nama aslinya, Son Hyun Woo. Sebelum memulai proyek OST untuk Tale of the Nine Tailed, personel MONSTA X ini juga mengisi soundtrack untuk serial webtoon She is My Type bersama Minhyuk.

Lagu bertempo medium itu berkisah tentang seorang pria yang jatuh cinta dan membawa perempuan itu dalam mimpinya. Dua proyek soundtrack tersebut merupakan lanjutan kegiatan keartisan Shownu setelah pulih dari operasi ablasio retina, pada 3 Juli 2020.

Pada 9 Agustus silam, dia juga kembali tampil bersama grupnya dalam konser virtual bertajuk ‘MONSTA X LIVE FROM SEOUL WITH LUV’. Dalam konser itu, dia memastikan para penggemarnya bahwa kondisinya sangat baik.

“Aku makan dengan baik dan aku merasa saat ini jauh lebih sehat dari sebelum operasi,” ungkapnya kala itu.*

