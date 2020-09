LOS ANGELES - Drama kandasnya pertunangan penyanyi top Demi Lovato dengan aktor muda Max Ehrich sepertinya masih terus berlanjut.

Max diketahui kembali mengunggah pesan tentang Demi di akun media sosial pribadinya. Selasa 29 September kemarin, lewat akun Instagram pribadinya Max menuliskan tagar #FreeDemi dan #FreeDemetria.

Tak cukup sampai situ, dari tangkapan layar seorang pengguna Twitter, aktor The Young and The Restless itu juga lengkap menuliskan pesan berbunyi seruan untuk membebaskan Demi dari orang-orang yang menyiksa penyanyi tersebut.

“#FreeDemetria from people that have abused her,” tulis Max.

Tapi di sisi lain, dilapor Page Six, Rabu (30/9/2020), keadaan Demi sekarang baik-baik saja dan sedang berusaha untuk move on dari Max.

“Tidak jelas merujuk ke apa pesan yang Max tulis itu. Demi bahagia, sehat, dan mencoba move on dari semua ini dengan menyibukkan diri lewat pekerjaan,” ungkap sang sumber.

Untuk diketahui, pekan lalu pertunangan Demi Lovato dan Max Ehrich yang berumur 2 bulan telah kandas.

Tak lama setelah itu, lewat sosial medianya, Max sempat memohon kepada Demi untuk memaafkan dirinya sekaligus meminta pelantun hits Heart Attack tersebut kembali menjadi kekasihnya.

