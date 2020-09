LOS ANGELES - Demi Lovato tengah bersedih, hal tersebut lantaran kisah percintaannya dengan Max Ehrich harus kandas.

Dilapor Just Jared, Jumat (25/9/2020) dari laporan yang dihimpun People pada 24 September kemarin, pertunangan Demi Lovato bersama Max Ehrich diberitakan telah bubar.

Pelantun hits Sorry Not Sorry dengan bintang Restless tersebut tak jadi melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, setelah sempat bertunangan selama dua bulan.

Seorang sumber mengatakan, keputusan ini diambil Demi dan Max untuk fokus ke karir masing-masing.

“Itu adalah keputusan yang berat, namun Demi dan Max memutuskan untuk berpisah agar fokus ke karir mereka masing-masing. Mereka berdua saling menghormati dan cinta satu sama lain, dan akan selalu menghargai waktu yang pernah mereka jalani bersama,” ungkap sang sumber.

Perpisahan ini terjadi tepat dua bulan yang lalu, setelah Max melamar Demi di Malibu pada 22 Juli lalu. Keduanya diketahui pertama kali resmi berpacaran pada Maret 2020.

