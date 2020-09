JAKARTA - Aktris pemenang Emmy Awards, Zendaya saat ini dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan perusahaan produksi A24 untuk memerankan karakter penyanyi ikonik Ronnie Spector dalam film biografi penyanyi tersebut.

Dilansir dari Deadline, selain Zendaya sebagai pemeran utamanya, film tersebut juga akan dipoduksi oleh Marc Platt, Marc Platt, Adam Siegel, Mark Itkin, Tom Shelly dan Zendaya. Produser eksekutif akan dijabat oleh pasangan suami istri, Jonathan Greenfield bersama dengan Ronnie Spector.

Dikabarkan juga bahwa Jackie Sibblies Drury akan menjadi penulis naskah film tersebut.

Ronnie Spector memilih sendiri Zendaya sebagai aktris yang ingin ia lihat untuk memerankan Spector di tahun-tahun awal karirnya sebagai penyanyi.

Seperti yang diketahui bahwa sebelumnya film biografi ini dimiliki oleh New Regency saja, yang akhirnya A24 juga turut bekerja sama dengan New Regency untuk menggarap film ini.

Ronnie Spector merupakan penyanyi yang dibesarkan di Spanish Harlem dan memulai grup vokal wanita bersama dengan kakak perempuannya Estelle Bennett dan sepupunya Nedra Talley dengan nama grup Ronettes.

Mereka ditandatangani oleh produser rekaman terkenal, Phil Spector ke label Philles Records dan dari sana mereka memiliki lagu hits pada tahun 1963 dengan judul Be My Baby.

Selain itu, pada tahun 1986 setelah proses perceraiannya dengan Phil Spector, Ronnie memiliki lagu hits pada masa itu yang sangat terkenal dengan judul Take Me Home Tonight yang ia nyanyikan duet bersama dengan Eddie Money.

Zendaya sendiri merupakan aktris yang sangat berbakat, dan mungkin pilihan dari Ronnie ini merupakan pilihan yang tepat. Pasalnya, Zendaya baru saja memenangkan Emmy Primetime Awards untuk kategori Aktris Utama Terbaik pada serial TV Euphoria.

Selain itu, aktris 24 tahun ini juga telah memenangkan banyak penghargaan dalam beberapa film terkenal yang ia bintangi, diantaranya The Greatest Shownman dan Spider-Man: Far From Home.

Zendaya juga akan tampil dalam waktu dekat ini pada film Dune yang disutradarai oleh Denis Villenueve, serta film Malcolm & Marie yang ia bintangi bersama dengan John David Washington.