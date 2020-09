LOS ANGELES - Jadwal penayangan film dokumenter penyanyi muda terkenal Billie Eilish, ternyata lebih cepat dari yang diperkirakan. Dari laporan Variety, film dokumenter Billie, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry siap ditayangkan di bioskop-bioskop pada Februari 2021.

Jadwal yang sama juga berlaku untuk penayangan secara online, melalui platform AppleTV+, seperti dikutip Just Jared, Selasa (29/9/2020).

Seperti konsep yang diusung yakni film dokumenter, film ini akan menampilkan perjalanan penyanyi 18 tahun peraih Grammy tersebut saat mempersiapkan album debutnya, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Album yang sukses besar membuat nama Billie menjadi penyanyi kenamaan dunia, sekaligus membuat Billie menyabet piala Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, hingga Best Pop Vocal Album di Grammy Awards.

Tak hanya menampilkan perjalanan sosok Billie sebagai seorang penyanyi, namun lewat film ini para penggemar dan penonton juga bisa melihat momen-momen intim remaja putri satu ini saat sedang bersama sanak-keluarga. Ditambah potongan-potongan momen di balik layar dari Billie tampil di muka umum sebagai selebriti dunia.

