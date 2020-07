LOS ANGELES - Billie Eilish siap merilis single barunya yang berjudul My Future, pada 30 Juli mendatang. Sayangnya, tak ada informasi lain yang diberikan penyanyi pemenang Grammy itu terkait lagu barunya tersebut.

Lagu My Future dirilis Eilish setelah dia meluncurkan single No Time to Die, pada 13 Februari silam. Lagu tersebut merupakan soundtrack resmi dari film terbaru James Bond yang mengambil judul serupa.

Mengutip Variety pada Senin (27/7/2020), Billie Eilish tetap menyibukkan diri sepanjang pandemi COVID–19. Meski tur dunianya ‘Where Do We Go’ harus dibatalkan, namun dia masih menjalani beberapa kegiatan yang membuatnya selalu sibuk.

Eilish diketahui memiliki program radio bersama sang ayah bertajuk Me & Dad Radio yang ditayangkan di Apple Music. Selain itu, dia juga menggelar konser virtual bersama kakak laki-lakinya , Finneas pada April silam.

Kakak beradik itu pun sempat tampil dalam beberapa konser amal belum lama ini. Selain itu, dia juga merilis sebuah film pendek bertajuk Not My Responsibility yang mengangkat isu body shaming.*

