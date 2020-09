JAKARTA - Bintang film Tenet, John David Washington dikabarkan tertarik untuk memerankan pemimpin dari kelompok superhero MCU Fantastic Four, Reed Richards. Film Fantastic Four sendiri belum tertera dalam daftar film mendatang MCU.

Dilansir dari Comicbook, Washington mengungkapkan ketertarikannya bergabung dengan MCU saat melakukan wawancara dengan Nerd Reactor. Washington ditanyai tentang mengambil peran superhero dan mengatakan bahwa ia sangat terbuka akan hal tersebut.

"Saya pikir itu tergantung pada siapa yang bertanya, sutradara apa yang ingin melakukannya dengan saya. Kita lihat saja, saya ingin tetap terbuka. Saya tidak ingin mengurung diri," ucap aktor 36 tahun tersebut.

Selain itu, Washington mengatakan bahwa ia siap menandatangani kontrak untuk karakter superhero manusia lentur tersebut jika presiden Marvel Studios Kevin Feige meminta Washington untuk bergabung dengan MCU.

"Wow, saya akan mengatakan, 'Baiklah, terima kasih telah menerima saya, terima kasih telah mengikuti pertemuan ini di mana saya harus menandatangani?" tambahnya dalam wawancara tersebut.

Secara resmi, film Fantastic Four belum dikabarkan akan dibuat oleh Marvel. Tetapi, nampaknya Marvel sendiri sedang mempersiapkan hal tersebut menjadi kenyataan. Pasalnya, film ini memiliki minat yang cukup tinggi bagi para penggemarnya. Selain itu, kegagalan dalam reboot Fantastic Four tahun 2015 juga membuat para fans ingin Marvel untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Marvel baru-baru ini mengumumkan bergabungnya aktor Lovecraft Country, Jonathan Majors untuk memerankan karakter villain di Ant-Man 3 sebagai Kang the Conqueror. Dan nampaknya, karakter Kang the Conqueror ini bisa menjadi jembatan dibuatnya film Fantastic Four, pasalnya Kang the Conqueror adalah saingan lama dari Fantastic Four di komik Marvel.

Saat ini, film superhero Marvel secara resmi diundur ke tahun 2021. Film pembuka fase 4 MCU, Black Widow dijadwalkan akan tayang pada 7 Mei 2021, disusul oleh Shang-Chi and the Legend of Ten Rings pada 9 Juli 2021, dan film yang ditunggu-tunggu para penggemar MCU, Eternals pada 5 November 2021.

