JAKARTA - Selain pandai berakting, Vin Diesel ternyata juga lihai dalam bidang tarik suara. Buktinya, aktor Fast & Furious ini baru saja merilis debut singlenya berjudul Feel Like I Do.

Dilansir dari Variety, lagu Feel Like I Do ini pertama kali dikumandangkan di The Kelly Clarkson Show, sebelum nantinya lagu ini akan rilis secara masal di platform musik. Dalam rekaman video yang ditayangkan di The Kelly Clarkson Show, Diesel mengungkapkan rasa terhormatnya untuk bisa menayangkan secara perdana lagunya di acara milik juara musim pertama American Idol tersebut.

Menjelang perilisan lagunya secara resmi, Diesel mengungkapkan bahwa ia menepati janjinya untuk merilis karya musiknya. "Sudah sekian lama, saya telah berjanji untuk merilis musik, didorong oleh Anda (fans), untuk keluar dari zona nyaman saya. Terima kasih sudah percaya padaku. Seperti biasa, saya berharap dapat membuat Anda bangga," ucapnya di Instagram resmi miliknya.

Dengan tema musik EDM, Diesel menggandeng DJ dari Norwegia dan produser rekaman Kygo untuk bisa bekerja bersama Diesel di single pertamanya. Feel Like I Do sendiri dirilis di bawah naungan label Kygo, Palm Tree Records, dan ditulis serta diproduksi oleh Petey Martin.

Lagu ini sendiri dapat dirilis lantaran Diesel yang kini nganggur akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung. Ia sendiri mengungkapkan bahwa lagu ini merupakan representasi dari kreativitas dan caranya untuk bisa menunjukkan atau berbagi kebahagiaan kepada para fansnya.

Selain itu, ternyata Diesel sudah dari dulu menunjukkan bakat musiknya kepada fansnya, yakni pada tahun 2013 ketika ia mengunggah video dirinya bernyanyi lagu Stay dari Rihanna dalam rangka perayaan hari Valentine untuk istrinya, Paloma Jimenez.

Dalam waktu dekat ini, Vin Diesel akan kembali memerankan Dominic Toretto dalam film Fast & Furious 9 yang akan rilis pada 2 April 2021.

