SEOUL - Setelah 3 bulan, Flower of Evil akhirnya menyelesaikan masa tayangnya dengan sangat manis, pada 23 September 2020.

Nielsen Korea mencatat, episode pamungkas drama Lee Joon Gi dan Moon Chae Won itu mendulang rating 5,7 persen dengan titik tertinggi 6,2 persen. Itu merupakan rating tertinggi sepanjang penayangan drama tersebut.

Tak hanya memecahkan rekor atas namanya sendiri, Flower of Evil juga berhasil mendominasi rating drama di seluruh platform, baik TV nasional maupun TV kabel. Rating tertinggi drama tersebut disumbang penonton berusia 20 hingga 49 tahun dengan rating 3,3 persen dan puncak 3,7 persen.

Spoiler alert! Dalam episode pamungkasnya, dikisahkan Do Hyun Su (Lee Joon Gi) yang tertembak oleh Baek Hae Sung (Kim Ji Hoon) mengalami lupa ingatan. Dalam kondisi itu, dia hanya bisa mengingat kehidupannya sebelum tertabrak mobil Hae Sung.

Baca juga: Lee Joon Gi Ungkap Janji Manis dengan Moon Chae Won yang Dibuat 3 Tahun Lalu

Do Hyun Su juga menjadi saksi untuk kasus pembunuhan kepala desa yang melibatkan kakaknya, Do Hae Soo (Jang Hee Jin). Dia juga berusaha mengingat kembali istri dan anaknya demi bisa berkumpul kembali dengan mereka.

Sementara itu, drama When I Was the Most Beautiful tak mampu berbuat banyak dan melambungkan ratingnya. Pada 23 September 2020, drama itu hanya mampu mengumpulkan rating sebesar 2,7 dan 3,7 persen untuk kedua bagiannya.*

Baca juga: Bukan Perbedaan Agama, Ini Alasan El Rumi Putus dari Marsha Aruan