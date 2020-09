LOS ANGELES - Sutradara Rian Johnson mengungkapkan bahwa saat ini ia mengalami kesulitan membuat judul untuk Knives Out 2. Pasalnya, ia harus memikirkan matang-matang judul tersebut karena telah menjanjikan hal berbeda kepada penggemar film tersebut.

Dilansir dari Screenrant, ia mengalami kesulitan karena film kedua Knives Out ini bukan merupakan sekuel. "Saya sebenarnya sedang menulis Knives Out lainnya. Dan dengan yang ini, saya mulai dengan halaman kosong. Ini sebenarnya bukan sekuel Knives Out. Saya perlu memberikan judulnya agar saya bisa berhenti menyebutnya The Knives Out Sequel karena hanya Daniel Craig sebagai detektif yang sama dengan pemeran yang benar-benar baru.", ujar Rian Johnson.

Johnson memang telah mengungkapkan bahwa tidak hanya judulnya akan berbeda untuk tindak lanjut Knives Out-nya, keseluruhan filmnya akan sangat berbeda, karena ceritanya mengeksplorasi aspek lain dari genre misteri-pembunuhan. Selain itu, kemungkinan hanya Daniel Craig yang akan mengulangi perannya di film ke 2, sisanya merupakan pemain baru.

Ketakutan dari Johnson ini juga mengingatkan kegagalannya dalam menggarap film kedua dari trilogi sekuel Star Wars, The Last Jedi yang mendapatkan banyak kritik keras serta negatif karena cara Johnson yang dianggap salah dalam menggarap film tersebut. Namun, Johnson dapat kembali percaya diri setelah sukses menyutradarai film Knives Out dengan menuai keuntungan besar box office sebesar USD309 juta dari anggaran hanya sebesar USD40 juta.

Saat ini, Johnson belum membocorkan sedikitpun detail ataupun cerita dari film kedua Knives Out tersebut. Selain itu, tanggal rilis film ini juga masih belum ditentukan.

