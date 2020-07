SEOUL - Setelah kasus penipuan ibu Han So Hee viral pada 18 Juli silam, beberapa pihak mulai angkat suara tentang hubungan ibu dan anak tersebut. Kepada Osen, tiga teman sekolah sang aktris pun menuturkan sifat asli sang aktris.

Sumber berinisial 'A' yang merupakan teman sekelas Han So Hee mengungkapkan bahwa komunikasi aktris The World of the Married itu dengan ibunya memang tidak baik.

"Han So Hee memang tidak mendapatkan cukup perhatian dari ibunya. Aku hanya berharap, dia tidak terjebak dalam permasalahan ibunya. Kasihan, hidupnya sudah baik sekarang," ujar 'A' seperti dikutip dari Koreaboo, Selasa (21/7/2020).

Pernyataan senada juga dilontarkan 'B', teman sekelas Han So Hee lainnya. Dia mengatakan bahwa selama bersekolah sang aktris berada di bawah pengasuhan neneknya.

"Aku selalu pergi ke sekolah dengan Han So Hee dan cukup mengenalnya. Namun sepanjang itu pula aku tak pernah mendengar atau melihat ibunya," tutur 'B' dalam keterangannya.

Kekosongan peran ibu, menurut 'B', diisi oleh sang nenek yang selalu menunjukkan cinta dan perhatiannya pada Han So Hee. "Karena itu, aku sangat sedih ketika orang mengkritik Han So Hee bahkan ketika dia sudah meminta maaf untuk sesuatu yang tak dilakukannya."

Sementara sumber 'C' coba menggambarkan Han So Hee secara lebih detail. Seperti B, dia juga mengamini bahwa aktris 25 tahun tersebut sangat dekat dengan neneknya.

Meski harus tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu, namun dia tumbuh menjadi seorang gadis yang ceria dan mandiri. "Dia bukan tipe orang yang bergantung pada orang lain secara materi dan psikologi," ungkap C. C menambahkan, "Han So Hee akan membantu ketika bisa dan dia tak mau berutang pada orang lain. Untuk menopang kehidupannya, dia bahkan sudah terbiasa bekerja sejak kecil." Dalam lanjutan keterangannya, C tak menampik bahwa sang aktris sempat berusaha untuk membuka komunikasi dengan ibunya. Sayang, usaha itu sia-sia. Dia kembali menjauh dari ibunya.*

