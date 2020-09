SEOUL - BTS kembali mengharumkan nama Korea Selatan di kancah internasional. Kali ini, boy group ini kembali berpartisipasi di Sidang Umum PBB.

UNICEF KOREA baru saja mengumumkan bahwa BTS bakal menyampaikan pidato tentang harapan bagi dunia di tengah masa pandemi Covid-19. Pidato bakal disampaikan di gelaran Sidang Umum PBB, 23 September 2020 pukul 10 pagi waktu Korea, seperti dikutip Koreaboo, Selasa (22/9/2020).

Dari laporan Allkpop, pidato spesial dari RM, Jimin, Jin, Jungkook, V, Suga, dan J-Hope untuk para generasi muda tersebut diberi judul ‘Let's Live Again In A New World’.

BTS diundang langsung oleh The United Nations Group of Friends of Solidarity for Global Health Security, yang terdiri dari 40 negara anggota di dalamnya.

Baca juga:

V 'BTS' Peluk Hangat PSY, Fans Berharap Kolaborasi

Cardi B Naik Lagi, BTS Terguling dari Puncak Billboard Hot 100

The United Nations Group of Friends of Solidarity for Global Health Security diketahui baru didirikan awal 2020 untuk mendiskusikan isu soal kesehatan dan keamanan dunia. Organisasi ini berada di bawah kepemimpinan Korea Selatan.

Ini merupakan kali kedua BTS berpidato di Sidang Umum PBB. Pada 2018, BTS mengguncang lewat pidato ‘LOVE MYSELF’.

(qlh)