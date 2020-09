JAKARTA - Aktris Vanesha Prescilla tak bisa menyembunyikan rasa senangnya ketika tahu akun Twitter-nya diikuti oleh Justin Bieber. Hal itu ditunjukkannya melalui Insta Story.

Unggahan tersebut kemudian dibagikan ulang oleh akun @lambe_turah pada 21 September 2020. Pemeran Milea ini tampak terkejut dan kehabisan kata-kata melihat nama Justin di notifikasi Twitternya.

"Oh my God! Ini? Oh my God!" ungkap adik Sissy Prescillia itu.

Sayangnya, kebahagiaan Vanesha tak disambut baik oleh netizen. Beberapa di antaranya berkomentar pedas soal sikap mantan kekasih Adipati Dolken itu.

"Emang kenapa kalau di-folback Justin Bieber? Tiap hari elu difollow malaikat tapi enggak nyadar," komentar netizen.

"Paling kepencet," timpal netizen lainnya.

Ada juga netizen yang beranggapan bahwa Justin Bieber memang kerap mengikuti balik akun Twitter para penggemar. Sehingga, akun Vanesha bukan satu-satunya yang diikuti sang pelantun Yummy itu.

"JB di Twitter emang suka folback orang woy, B aja sih. Temen gue ada kok yang di-folback," komentar seorang netizen.

